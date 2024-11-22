呂爵安林明禎戀情有跡可尋　上月女方有人接放工背景男聲激似Edan

呂爵安（Edan）早前高調認追林明禎，原本明禎出活動時反應都冧滋滋，但似乎因為「爵屎」反應過激，爆發脫粉潮，兩人唯有密冚戀情，之後亦對感情事封嘴。

Edan於9月中高調認追林明禎，並大讚對方。（資料圖片）

林明禎當時甜絲絲講Edan，不過未料男方陷脫粉潮，唯有將感情事低調。（資料圖片）

呂爵安林明禎，因一張外遊撐枱腳相傳出戀情。（網上圖片）

不過今日（22日）凌晨，有網民貼出幾張疑似是兩人拍拖行台灣夜市的照片，他們舉止親暱煙韌，男方搭住女方膊頭，雖然只影到背影，但有粉絲就認得Edan的衣著以及明禎的S型葫蘆身材，重點是相中人揹住的相機，跟之前Edan在歐洲跟明禎撐枱腳時揹住的一模一樣！而恰巧，林明禎近日又在台灣花蓮出席活動，今次戀情可謂斷正，想唔認都幾難。

呂爵安林明禎被影到搭晒膊頭行台灣夜市。（網上圖片）

呂爵安林明禎被影到搭晒膊頭行台灣夜市。（網上圖片）

呂爵安林明禎被影到搭晒膊頭行台灣夜市。（網上圖片）

其實二人的戀情早有跡可尋，雖然9月中Edan只表示追求對方中，但10月尾林明禎IG就意外洩蜜。當時明禎在停車場自拍唱新歌《On Cloud Nine》，原本相當投入，突然有一聲煞車聲，嚇了她一跳，電話都差點跌落地，之後有把男聲問：「使唔使擺後面？」明禎一邊上對方車，一邊回答：「沒關係，不用那麼趕。」男聲再說：「咁大聲嘅。」明禎再說：「嚇到我。」而這把男聲跟Edan極其相似，估計他是做柴可夫接女方收工。

林明禎10月時的其中一個限時動態，忘我地在停車場唱歌。（IG@minchen333）

突然有聲超大聲的煞車聲，她嚇到差點跌電話。（IG@minchen333）

與此同時，有人接她上車，男聲說：「使唔使擺後面？」聲線激似Edan。（IG@minchen333）

其實當時都未能確認男聲是不是Edan，不過明禎卻突然把限時動態刪去，更顯得此地無銀。