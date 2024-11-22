中年好聲音3｜劉曉昆被揭住半山父母做煤礦生意　本人回應傳聞

《中年好聲音3》是藏龍臥虎之地，參賽者除幕演出成為網民關注要點之外，他們的背景也成為大家茶餘飯後的話題。《中年好聲音3》中以五燈成功晉級的劉曉昆，被揭背景相當猛料。有網民更表示，劉曉昆父母原來在內地經營煤礦生意，也居於半山豪宅，似乎來頭不少！

《中年好聲音3》劉曉昆得到五燈入圍。（截圖）

其後，也有網民尋一些關於劉曉昆資，指任職保險的她在2017年就已是保險公司的最高營業額新人，不足一年就做到TOT（頂尖會員），也有幾年的營業額更是全公司最高頭10名或頭15名內。網民更估計她年賺過千萬。

《中年好聲音3》入圍60強。（林迅景 攝）

劉曉昆接受《香港01》訪問，她坦言是朋友替她報名參賽，也沒有和家人說過參賽的事情。她說：「一開始都沒有跟家人講，包括我爸爸，他問我為什麼回香港回得這麼急。因為一直都知道沒有準備可能會唱不好，然後怕入圍不了，怕丟臉，哈哈，所以我就什麼都沒說。」

《中年好聲音3》60強，劉曉昆。（林迅景 攝）

初次踏足舞台，她直言十分緊張。她說：「特別緊張，緊張到腿也直不了，手也一直在抖。」小朋友有沒有看你的比賽？她回答：「有，小朋友100強的時候有來。」她也表示，家中12歲的小孩會覺得她上電視是一件值得自豪的事。

《中年好聲音3》60強，劉曉昆。劉曉昆被揭家底極豐厚。（林迅景 攝）

對於網上有關她的家底一事，她回答：「我覺得家裡做什麼，對於一個中年人來說已經不重要。我覺得這個事情不需要拿出來去說什麼，然後住在哪，我覺得住在哪其實都一樣的吧。（但對香港來說分別很大）沒有吧，對於我來說，就是主要方便小朋友上學，這個比較重要，主要接送小朋友上下學快一點，希望他睡得早，食得早。我小孩是在香港出生，香港長大，我住在這裏12年了。（所以不想說家裡背景的事？）因為那個跟我沒有關係，我自己也是很努力在生活，也是很努力的帶我孩子。」