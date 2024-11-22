東張西望｜退休婦人網上邂逅電商奇才 自揭受騙竟需付天價貨款

今日（22日）的《東張西望》講到一宗 「電商騙案，殺入香港」，退休婦人網上邂逅電商奇才，被游說創業開網店！對方更以「零註冊費、零佣金、零手續費」作為招徠，但事主到要付天價貨款始知被騙！

今日（22日）的《東張西望》講到一宗 「電商騙案，殺入香港」。（影片截圖）

退休婦人網上邂逅電商奇才

報料人退休婦人Ann表示：「你加入呢一個電商，係唔需要註冊費同埋收佣，手續費都唔需要收，同埋我覺得呢個男仔（電商奇才）嘅鋪排嚟認識我，同埋點樣令我上當，佢都鋪排得好好。」談及有關受到電商詐騙一事，她表示：「九月底嗰陣時，個人就突然WhatsApp我，呢個電話號碼我就唔識嘅，佢就話我聽日會嚟香港，聽晚見啦！」她繼續指自己感到非常錯愕：「我唔識你。」

退休婦人網上邂逅電商奇才。（影片截圖）

講到有關對話的短訊，她分享：「該名男子介紹自己是Chris，還發送一張自拍照片俾我，我係1983年出世，今年41歲，我個身都幾高。」她繼續說：「我同佢講，估唔到你咁後生，你又話好大年紀，跟住佢講笑咁話佢影相後生。」她揭對方曾經透露自己的感情狀況，並表示：「如果有機會來台灣就請食飯，佢就send咗張相俾我話自己返咗台灣，令到我相信佢嚟咗香港之後又返台灣，令我更加相信有呢個人存在。」

退休婦人Ann揭Chris曾經透露自己的感情狀況。（影片截圖）

指電商奇才發訊息示愛

Ann繼續指Chris透露已經無法壓抑對姐姐的愛意：「佢每一晚同我傾完偈之後11點幾，又話要上網check吓我啲訂單，又問我對服裝有冇研究，叫我幫手揀幾款擺喺自己嘅網店，我就幫佢揀咗幾款，跟住又話俾我聽我揀嗰幾款服裝好好，即刻就接到訂單生意。」她表示與Chris認識不足一個月，對方就要求一起開店，她說：「咁我就開咗網店，啲資料就好詳細嘅，我完全唔覺得呃我。」她又分享對方說不需要成本開店，只需要用手機經營，就可以賺錢。

她坦言：「我諗住玩吓嘅心態，第二日就有訂單，Chris就同我講話有訂單你就出貨，如果要出貨呢就要先轉賬，平台就會幫你發貨，就會將個成本差價同埋你嘅錢歸返你嘅戶口。」後來她發現實在客戶太多，正打算關閉網店之際，向客服查詢，竟然得到回覆是：「你一定要先清楚啲訂單，我哋先可以俾你申請暫停下單，或者關閉你嘅帳號，如果未能夠找到有關款項就會向刑事申訴，或者向返你當地嘅司法機構告你。」

退休婦人Ann指電商奇才發訊息示愛。（影片截圖）

自揭受騙竟需付天價貨款

最終Ann選擇向客戶服務中心查詢有關帳戶號碼，但發現相關訂單的款項匯入的是私人帳號，並表示：「其實都係一萬幾蚊，我想快啲解決，但又竟然入唔到落依個戶口，我又唔係咁肯定係咪假，我又真係冇咁多錢去俾呢筆款項，第二就係如果找唔到呢個款項就會告我，如果去司法程序點樣處理呢件事？」《東張西望》就事件向香港資訊科技商會榮譽會長方保僑查詢，他說：「有好多網站要分真假有好多方法，第一就係睇吓有咩登記資料，或者查網域嘅服務，會見到登記人嘅資料。」

退休婦人Ann自揭受騙竟需付天價貨款。（影片截圖）