中年好聲音3｜許冠傑2.0來頭勁　曾讀藝訓班周星馳梁朝偉都係同學

《中年好聲音3》有不少極具性格的參賽者，當中65歲的森林就以一曲《天才與白痴》而被封為「許冠傑2.0」，更成功晉身60強。森林接受《香港01》訪問時透露，原來他是周星馳、梁朝偉、關禮傑的同學！

《中年好聲音3》參賽者森林。（截圖）

他接受《香港01》訪問時表示，他曾就讀TVB第11期藝員訓練班：「我係82年，好多人都知有周星馳、梁朝偉等等。（好勁喎！）個個都勁，係我冇，哈哈。賴低咗我，睇吓臨尾可唔可以起個尾運。（試吓叫啲舊同學撐場！）哈哈哈！呢條橋好喎，今晚返去射支穿雲箭先！」訪問一開始，就已知道森林是一位相當風趣的人，難怪他會以「後生許冠傑」造型上台唱《天才與白痴》。

《中年好聲音3》參賽者森林以一曲《天才與白痴》而被封為「許冠傑2.0」並成功晉身60強。（截圖）

他坦言，那時因為年輕「愛情大過天」，所以沒有完成訓練班就離開了，但天意最終還是引領他回到TVB。他表示，婚後太太因為有產後抑鬱，所以就建議了她參加《香港太太》，後來一次機緣巧合之下，又遇上了節目的監製May姐（林太）。他說，當時May姐發現他有潛質，就邀請了他入TVB做藝員。他說：「因為太太啱啱生林師傑嘅時候產後抑鬱，咁就好唔開心，嗰時未有呢個term，但係就見佢鬱鬱寡歡，跟住我話有個電視節目，不如去參加，佢參加之後真係有好大療癒作用。有一日約咗去大會堂食飯，佢一見到就話：『你先生外型都幾好喎，佢會唔會有興趣做電視？』咁就傾咗份約返嚟。」

《中年好聲音3》參賽者森林好風趣。（林迅景 攝）

《中年好聲音3》60強。（林迅景 攝）

他表示，在TVB工作三年後，就轉行從事古董文物的生意，及地產，供應麥當勞，7-11 商業機器的生意。65歲才「起步」做歌手，會否覺得太遲？他回答：「會呀，台慶都有畀個機會喺台慶跳舞，因為我跳舞之前失敗過，咁好啦，諗住試吓啦，點先嗰日跳咗5個鐘頭，攰到呢，個籮柚『淵』到呢，跟住返去瞓覺啦，點知醒咗直情企唔到起身，所以我就廢事拖累大家，我真係冇本事。就好似你講，時不與我。」

《中年好聲音3》參賽者森林係「木偶哥」林師傑的爸爸。（林迅景 攝）

為什麼會參賽時會揀《天才與白痴》？他坦言，因為去老人院做義工時，發現「哥哥姐姐」們聽到許冠傑這首歌時會很開心，但聽到《獅子山下》後反而感觸落淚，所以他就決定唱一些輕快的歌曲，令大家都開心。