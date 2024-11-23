中年好聲音3｜陳芷盈被封「王菀之2.0」　楊炳德參賽促進父子感情

《中年好聲音3》絕對是藏龍臥虎之地，不少參賽者都甚有個人特色。當中陳芷盈因在比賽中演唱《有了你》而被封為「王菀之2.0」，而楊炳德亦被張佳添認證為「譚詠麟2.0」。

《中年好聲音3》60強。（林迅景 攝）

曾志偉出席《中年好聲音3》60強 記者會（林迅景 攝）

《中年好聲音3》60強。（林迅景 攝）

《中年好聲音3》「王菀之2.0」陳芷盈笑言：「其實我可以係厚底王菀之！哈哈！」（林迅景 攝）

「王菀之2.0」陳芷盈接受《香港01》訪問時，笑言：「其實我可以係厚底王菀之！哈哈！」她表示，自己為音樂事工執行主任，今次參賽幸得公司同事大力支持，工作減輕了又可以更專注於練歌準備參賽事宜。她說：「我知道網絡話我似好多人，朱咪咪呀，麥玲玲師傅，同埋鄧小巧。其實我以前唱歌方法，係適合唱慘情歌。有時我唱完《新不了情》之後，我見到台下有人喊，但原來我唱開心歌有人開心，唱慘情可以觸動人情緒，我係感恩。」她透露自己較擅長「爆炸性」的歌曲：「我鍾意張惠妹，亦都會唱鄧麗君。」

《中年好聲音3》「王菀之2.0」陳芷盈。（林迅景 攝）

她透露，爸爸原本已經退休：「但係佢為咗我而出返嚟做嘢，佢係做清潔，所以我好感受到爸爸對我支持同埋愛，所以我就參加呢個比賽。希望佢感受到，原來個女真係有人欣賞，好希望佢覺得好安慰。」

《中年好聲音3》「譚詠麟2.0」楊炳德。（林迅景 攝）

而「譚詠麟2.0」楊炳德接受《香港01》訪問時透露，在上海經營一間小型室內設計公司。他說：「唱歌一路都係唱卡拉OK，大型比賽真係第一次。讀書都有參加學校比賽。見到呢個比賽，就不如試吓，而家有啲時間就追吓夢。」他表示，因為參賽而加深了與兒子的感情。

《中年好聲音3》「譚詠麟2.0」楊炳德表示參賽後拉近了與兒子距離。（林迅景 攝）

他說，兒子精於小提琴，所以對音準和流行音樂很熟悉，從練習中，他和兒子的交流變多了，有時候兒子更會建議他選擇不同的歌曲，又或者修正他的發音。他說：「佢見到我點樣認真準備比賽，其實我哋大家相互扶持，出年佢考A-Level，我希望佢都可以學習我呢個態度。」他也表示，如果可以繼續晉級，他一定會再嘗試不同的曲風的歌：「快歌，或者有機會跳舞，咁先可以玩得耐啲。其實我相信每一個參賽者都想贏，但係比賽係公平，上去計分就係人哋畀到幾多分你。」