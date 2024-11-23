黎彼得親揭與許冠傑之間恩怨　直認唔夾：大家道不同不相為謀

現年74歲的黎彼得（Peter）去年離巢TVB，近期更轉戰YouTube界，積極經營節目《玖噏秘笈》，大爆圈中秘聞。黎彼得在最新一集中就大談與許冠傑之間的恩怨：「呢集我就應好多網友嘅要求，就想知道我同阿Sam即係許冠傑嘅恩恩怨怨。其實呢恩就多，怨就好少喇，你哋啲人梗係話我擦鞋啦，其實一啲都唔係擦鞋，點解呢？因為逢親咩朋友都係，只要大家太過close，就一定有啲恩恩怨怨。至於阿Sam有冇怨我我就唔知，不過我對佢就非常之感恩，呢個係我嘅恩公、恩師，呢個不能夠否認，大家都知。」

黎彼得（Peter）去年離巢TVB，近期更轉戰YouTube界，積極經營節目《玖噏秘笈》。（YouTube影片截圖）

大爆圈中秘聞。（YouTube影片截圖）

黎彼得在最新一集中就大談與許冠傑之間的恩怨。（YouTube影片截圖）

又談及與許冠傑太太之間的關係。（YouTube影片截圖）

黎彼得與許冠傑當年合作無間，成為最佳曲詞組合，由1976年的《半斤八兩》專輯，至1982年的《難忘你·紙船》，二人共合作過7張專輯，因歌詞內容生鬼兼貼地，大受樂迷歡迎，當中他們聯手合作的金曲《浪子心聲》至今仍是經典之作！不過黎彼得同許冠傑合作7年後拆夥，更關係決裂，但黎彼得在節目中就澄清：「之前有人話知道晒我哋啲嘢，有乜可能會知呀，全部都係斷章取義，又話阿Sam老婆唔like我，又話我話佢老婆唔係人，全部都係不知所謂，但係我唔能夠話樣樣都駁咀，因為你越解釋就變咗掩飾，係咪真係唔啱，我又費事講到咁乜，因為求真其實大家好痛苦嘅。」

大爆料！（YouTube影片截圖）

每次細佬許冠傑開演唱會，許冠文都必定出席做嘉賓。（許冠文facebook）

《沉默是金》是哥哥與許冠傑合唱的作品。（MV截圖）

許懷恩與爸爸許冠傑。（許懷恩IG）

許冠傑與太太兒孫滿堂經常享天倫樂。（IG：@thestayup）

黎彼得在節目中大談與許氏一家的關係，大讚許家家庭和睦，他透露當年與許冠文因拍攝《丐世英雄》而變得熟絡，大讚對方是愛妻號，他又笑言許冠英非常貪玩，與許冠傑兄弟關係很好。而提及許冠傑，黎彼得就大讚他同樣十分愛錫老婆：「你知佢啦緋聞又少，就係因為佢對老婆好，老婆又錫佢，啲人話佢老婆話呀，你呢個損友教到佢老公由以前唔飲酒唔食煙嘅，自從同你熟咗之後呢，又食雪茄又飲紅酒，擺咗我上枱喎，關我鬼事咩其實！不過算啦，如果佢認為係關我事，就當係我拉，有乜所謂呀食吓雪茄仔，飲吓紅酒更加係情趣。至於話佢老婆唔鍾意我，多餘啦，佢老婆鍾意到我不得了，佢老婆有時整牛扒畀我嘆，又同我去食牛扒。」

黎彼得在節目中大談與許氏一家的關係。（YouTube影片截圖）

先講許冠文。（YouTube影片截圖）

他透露當年與許冠文因拍攝《丐世英雄》而變得熟絡，大讚對方是愛妻號。（YouTube影片截圖）

他又笑言許冠英非常貪玩，與許冠傑兄弟關係很好。（YouTube影片截圖）

同許氏一家相熟。（YouTube影片截圖）

曾有傳聞。（YouTube影片截圖）

許冠傑曾公開當年同太太去迪士尼拍拖嘅照片。（FB：@SAMHUIMUSIC）

許冠傑與太太近年經常到各國旅行享受人生。（IG：@thestayup）

許冠傑與太太兒孫滿堂經常享天倫樂。（IG：@thestayup）

相愛超過五十年，許冠傑同太太恩愛如昔。（IG：@thestayup）

許冠傑與太太兒孫滿堂經常享天倫樂。（IG：@thestayup）

黎彼得續指雖然有人質疑他不會講英文，如何同許冠傑老婆溝通，但他就強調自己的英文水平沒問題：「我英文係好掂，我寫係唔得，不過講就OK。」黎彼得大讚許冠傑對朋友很好，所以身邊的朋友都好好，只是兩人興趣不同：「佢平時嘅嗜好呢就係jam吓歌玩band呀，冇乜其他娛樂。但對我嚟講呢，我就認為同我唔夾，因為我好憎陽光與海灘，所以同佢呢樣嘢就唔係好啱喇，大家道不同不相為謀，並唔代表有敵意，不過各自各精彩。」

許冠傑與太太以及大仔許懷恩。（許懷恩IG）

歌神許冠傑（Sam）。（葉志明攝）

歌神許冠傑Keep得極好！（IG@samhuiofficial）

黎彼得指許冠傑有先天性恐懼症。（YouTube影片截圖）