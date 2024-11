中年好聲音3｜伍仲衡生日惹罵戰　被揶揄700人壽宴收得貴還擊

日前(22/11)《中年好聲音3》記者會,評審之一的伍仲衡缺席,原來是因為與顏志恒一齊相聚大搞生日派對。兩人邀請《中年》好友之外,還大排筵席租場搞700人壽宴,整晚又食又唱,非常熱鬧!不過開心歸開心,但伍仲衡當天就忽然與網民罵戰。

當晚伍仲衡玩得好開心,台下班粉絲一樣都玩得開心。(Facebook圖片)

事緣伍仲衡早前在Facebook開po分享,原來有網民因宴席收費事宜而大鬧「700條水魚」。當然,不少參加「伍仲衡顏志恒生日會」活動的粉絲都紛紛表示只是食飯聚會,並無覺得不妥。伍仲衡亦在同一帖文底下列出酒席花費,暗指自己並沒有收貴。「酒席每席$6,000,租樂器音響+5人樂隊開支幾萬啦,仲有大量禮物抽獎,玩遊戲又有歌聽,每位只收$680,點水魚呀!你返火星住啦,不知所謂!生日都要開你拖!」

觀眾最鍾意睇伍仲衡同肥媽鬥嘴。(截圖)

一圍12人,即係平均一個人$500。有Live band又有禮物抽仲有歌星睇,$680又唔貴喎。畀人情都唔止啦。(截圖)

伍仲衡真係好嬲喎。(截圖)

而伍仲衡更相當大爆,公開有關網民在Facebook上的大頭貼,又寫道:「真係生日都要開你拖,入嚟我度搞事?未死過!大家認住呢件物體,醜樣嘅人見得多,真係未見過連個心都咁Q醜樣,個嘴真係似水魚。You are what you said!!」其後帖文就疑似消失了。今日(23/11)伍仲衡再於Facebook上表示:「話我冇所謂,話我啲fans係水魚,我同你死過!我冇刪Post, 係FB刪除的,理由係話我個Post可能會造成威脅,原來我這麼Lee High(厲害)」