中年好聲音3｜伍仲衡生日惹罵戰　被揶揄700人壽宴收得貴還擊

日前（22/11）《中年好聲音3》記者會，評審之一的伍仲衡缺席，原來是因為與顏志恒一齊相聚大搞生日派對。兩人邀請《中年》好友之外，還大排筵席租場搞700人壽宴，整晚又食又唱，非常熱鬧！不過開心歸開心，但伍仲衡當天就忽然與網民罵戰。

當晚伍仲衡玩得好開心，台下班粉絲一樣都玩得開心。（Facebook圖片）

事緣伍仲衡早前在Facebook開po分享，原來有網民因宴席收費事宜而大鬧「700條水魚」。當然，不少參加「伍仲衡顏志恒生日會」活動的粉絲都紛紛表示只是食飯聚會，並無覺得不妥。伍仲衡亦在同一帖文底下列出酒席花費，暗指自己並沒有收貴。「酒席每席$6,000，租樂器音響+5人樂隊開支幾萬啦，仲有大量禮物抽獎，玩遊戲又有歌聽，每位只收$680，點水魚呀！你返火星住啦，不知所謂！生日都要開你拖！」

觀眾最鍾意睇伍仲衡同肥媽鬥嘴。（截圖）

一圍12人，即係平均一個人$500。有Live band又有禮物抽仲有歌星睇，$680又唔貴喎。畀人情都唔止啦。（截圖）

伍仲衡真係好嬲喎。（截圖）

而伍仲衡更相當大爆，公開有關網民在Facebook上的大頭貼，又寫道：「真係生日都要開你拖，入嚟我度搞事？未死過！大家認住呢件物體，醜樣嘅人見得多，真係未見過連個心都咁Q醜樣，個嘴真係似水魚。You are what you said!!」其後帖文就疑似消失了。今日（23/11）伍仲衡再於Facebook上表示：「話我冇所謂，話我啲fans係水魚，我同你死過！我冇刪Post, 係FB刪除的，理由係話我個Post可能會造成威脅，原來我這麼Lee High（厲害）」