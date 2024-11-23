蔡卓妍生日唔恨變回「24歲」　大隻仔突襲拉手跳舞又送上美臀任打

Twins最近忙於北美巡演，來到多倫多尼瓜拉瓜大瀑布，撞正蔡卓妍（阿Sa）42歲正日生日，演唱會後就拉大隊食飯慶祝，工作人員特意把蠟燭上的「42」掉轉放變「24」，但被阿Sa自己調返轉，她說︰「你睇下我個人幾誠實！哈哈。人係會長大，假如今日我停留係24，大家就再見唔到我啦。我極度開心自己一年大一歲，証明我健健康康快快樂樂地活著，好好享受生命每一刻。」日本餐廳的服務員十分熱情，主動為阿Sa跳舞慶生，還有大隻仔叫阿Sa 拍她pat pat ，又想拉她跳舞，嚇到阿Sa狂笑不止，十分搞笑。

工作人員將「42」變成「24」歲。（影片截圖）

阿Sa好誠實，42咪42囉！（影片截圖）

有大隻仔突然俾個pat pat阿Sa任打。（影片截圖）

仲捉住阿Sa住手，嚇到佢花容失色。（影片截圖）

笑到遮面。（影片截圖）

好尷尬。（影片截圖）

大隻仔搞㷫氣氛！（影片截圖）

今次巡演，Twins異口同聲表示覺得份外非常珍貴，「因為真係唔知幾時會再做咁長時間巡演啦，6 場成個tour差唔到走20多日，唱完多倫多、之後重要去大西洋報、拉斯維加斯，雷諾，再去英國倫敦！年紀愈大就愈覺得張學友，劉德華佢地好勁，六十幾歲重唱成百場，我哋兩個六十幾歲嗰年都唔知會點啦，歌迷都或者湊孫，唔得閒理我哋啦，所以好期待今次每一站見到唔同地方嘅歌迷，好珍惜每一刻相聚。」

壽星阿Sa表示︰「由香港機場到依家，已經吹左7個蛋糕，有啲係歌迷親手整，有啲係朋友送。今年生日好特別啦，因為時差關係，有兩日呀。感恩自己今年做咗好多嘢，雖然好忙 但係好充實嘅！希望嚟緊呢一年，身體健康 繼續有無窮無盡嘅精力，工作之餘 仲可以去多啲旅行 Work hard, play harder！多謝大家嘅生日祝福，我收到晒！」

Twins開北美巡演，沿途好多fans同阿Sa慶祝生日。

食咗好多蛋糕。

TWiNS SPIRIT演唱會，一直以來都是四面台，到溫哥華開始變身三面台，Sa、嬌也還未全習慣，所以經常有很多蝦碌發生，例如走錯位，行錯方向等等，非常搞笑。溫哥華站兩人落台跟觀眾握手，更引起全場瘋狂，群情洶湧，鍾欣潼（阿嬌）準備返舞台時，行經panel附近無法前進，結果只有上咗Panel度坐了一會，等觀眾返回自己位置冷靜，嬌嬌更突發在panel叫大家一齊同阿sa唱生日歌慶生，阿Sa在台上笑言：「點解你係個度唱嘅？哈哈。」阿嬌說:「好少可以係人群之中咁狀態，好特別呀，大家一齊唱生日歌比阿Sa聽！祝你生日快樂！」

今次巡演，Twins異口同聲表示覺得份外非常珍貴。

阿Sa話唔知可唔可以好似劉德華、張學友唱到60幾歲。

今次巡演，Twins異口同聲表示覺得份外非常珍貴。

阿Sa生日願望繼續精力無窮，Work hard play harder。

對於握手群情洶湧，但阿Sa冇有怕:「之後重有大西洋城，拉斯維加斯，然後英國倫敦！唔怕啦，其實我係一個幾鐘意同觀眾握手嘅人，哈哈，因為每一個近距離握手觀眾，都係四萬咁口望住你，都好開心㗎，好似大家互相交換開心能量咁，好正。」

阿嬌就話：「好耐無黎加拿大，見到朋友仔好開心，仲飲到老豆屋企煲既湯水，好暖心。觀眾反應都超乎自己預期啦，咁耐無黎大家都咁熱烈，都好開心。因為舞台有變化所以要記好多新位置，第一場仲有jet lag，個人未係好warm up，希望之後幾場越來越好！」

阿嬌話：「好耐無黎加拿大，見到朋友仔好開心。」

今次巡演，Twins異口同聲表示覺得份外非常珍貴。

阿嬌覺得觀眾反應都超乎自己預期。