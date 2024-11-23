伍仲衡升呢做經理人　孖同月同日生日《中年好聲音》參賽者慶生

著名音樂人伍仲衡（伍Sir）在TVB歌唱真人騷《中年好聲音》擔任評判而人氣急升，本月21日的是伍Sir的51歲生日，亦是「中一生」顏志恒的45歲生日，同月同日生日的兩位壽星於11月22日一齊於九龍灣舉行「NCH 1122 BIRTHDAY PARTY」生日晚宴，筳開56圍，近700名粉絲一同狂歡慶祝，大家一齊唱歌玩遊戲。首次與伍Sir一齊舉行生日會的顏志恒笑言：「感覺似擺喜酒，好好玩！」。

伍仲衡51歲生日。

圈中朋友一齊嚟開生日派對。

這次生日會剛推出，大批粉絲爭相預訂，以至酒席圍數供不應求，要一加再加，由原本的51圍加至56圍，伍Sir要在社交平台留言，呼籲已截止報名，並感謝粉絲的踴躍支持。而是晚出席生日會的藝人包括車婉婉、肥媽Maria Cordero、李麗霞（黑妹）、周國豐、劉威煌、張佳添、韋綺珊、胡渭康、梁浩然、支嚳儀、涂家堯、魏嘉信、沈宗賢及在《校園好聲音–唱響中國》大學生歌唱比賽中贏得冠軍的洪心怡。而在切生日蛋糕時，伍Sir特別邀請同是11月21日生日的42歲「中二生」沈宗賢上台一齊切蛋糕，伍仲衡太太（Ida）更貼心特別訂了一個生日蛋糕送給沈宗賢。

伍仲衡同顏志恒同月同日生日。

好多個蛋糕。

「中二生」沈宗賢都係同日生日。（IG截圖）

伍仲衡同顏志恒一齊炒熱全場氣氛。（IG截圖）

現場好熱鬧！（IG截圖）

台下一樣興奮。（IG截圖）

伍仲衡雙喜臨門 51歲牛一 再宣布做經理人

伍Sir這晚可以說雙喜臨門，除了51歲牛一喜慶日子之外，伍Sir生日會上報喜，正式升任經理人，宣布簽約TVB《校園好聲音 – 唱響中國》大學生歌唱比賽中贏得冠軍，今年22歲人靚聲甜的洪心怡。伍Sir十分賞識洪心怡的音樂才華，認為她人靚聲甜，是可造之材，惜才的伍大師馬上羅致為首位旗下歌手，助她在樂壇發光發熱。

伍仲衡51歲生日。

伍仲衡51歲生日。

伍仲衡升任經理人，宣布簽約TVB《校園好聲音 – 唱響中國》大學生歌唱比賽中贏得冠軍，今年22歲人靚聲甜的洪心怡。

伍仲衡太太（Ida）更貼心特別訂了一個生日蛋糕送給沈宗賢。（IG圖片）

顏志恒收難忘生日禮物

而顏志恒今年又開心又難忘收到意義甚深的生日禮物，終於擁有首支個人單曲，十分期待「第一胎BB」歌曲與MV公開面世。首次與伍Sir一齊舉行生日會，他說：「咁多fans一齊，玩遊戲又唱歌，好熱鬧呀，大家都知我係咪痴，一定霸著支咪唔俾伍Sir，哈哈！」

顏志恒終於擁有首支個人單曲。