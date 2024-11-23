玲玲有情報｜準父親蕭正楠一原因禁黃翠如入廚房　 提洪永城呷醋

堪輿學家麥玲玲帶領蔡景行（行仔）、吳兆倫（Alan）施焯日（Arthur）主持的清談節目《玲玲友情報》，新一集主題為「絕世大丈夫」，嘉賓是剛宣布將為人父的蕭正楠。今晚嘉賓蕭正楠早前宣布將為人父，太太黃翠如懷有身孕。節目一開始玲玲師傅提起跟翠如曾合作主持節目，當時曾贈了她幾句︰「我同佢講將來老公係行家同埋好靚仔。」玲玲師傅又講起對蕭正楠最初印象是悶蛋一名，她笑說︰「呢個男仔一定好人但好正路，反而咪睇阿Bob雖然樣衰衰、猥猥瑣瑣咁，但女仔會覺得佢好搞笑。」蕭正楠忍不住為自己平反，笑指自己其實非常百厭喜歡搞事，但要在熟悉環境，他補充說︰「喺家人、朋友當中我係最會搞氣氛嘅人，我係好兩面。」



準老竇蕭正楠擔任嘉賓。

黃翠如分享BB超聲波圖片。（IG圖片）

黃翠如分享BB超聲波圖片。（IG圖片）

蕭正楠又自爆照顧太太翠如無微不至背後的原因，他認真的說︰「本身係唔鍾意照顧人，不過你老婆既然係唔識照顧自己，咪惟有我照顧佢囉。」之後他繼續作「花式自殺」爆料，直言由拍拖到現在，記憶中太太只煮過一餐飯，原來背後不可告人秘密︰「佢求其煲水都會焫親手、淋下自己隻手呀，咁危險嘅，不如遠離廚房啦。」提到二人的訂情劇《師奶MADAM》，蕭正楠講出當時對翠如的感覺，他透露︰「老實講拍劇冇咩太大感覺，淨係一個女同事，幾funny。直到拍入面鬥氣場面，發覺大家都好自動波，好多互動，變咗瞭解對方同多咗默契。」到劇集完成，蕭正楠忽然感到空虛，因為沒有了「鬥氣」對手︰「嗰時佢同洪永城去咗南非，啲人話洪永城係佢男朋友喎。打去問下翠如拍成點，聯絡多咗，返嚟開始約下。」

蕭正楠得知將為人父激動掩面。（IG圖片）

蕭正楠得知將為人父激動掩面。（IG圖片）

玲玲師傅接受訪問時笑言錄影當日，蕭正楠未有提起太太有喜一事，她笑說︰「可能怕BB小氣，其實之前都同兩公婆講過，呢幾年特別係今年喜年，好大機會會有B，值得恭喜佢哋。」照日子推算，翠如明年將誕下蛇B，玲玲師傅根據兩夫妻生肖作簡單推算，她表示翠如的蛇B自必然會集父母靚仔靚女等優良傳統於一身，而肖蛇B同蛇、雞的父母是絕配的組合，玲玲師傅笑說︰「特別同肖雞嘅翠如，蛇雞屬三合生肖，感情特別親暱。」

玲玲師傅曾跟蕭正楠及翠如共事。

蕭正楠透露不讓老婆入廚的原因。

蕭正楠透露不讓老婆入廚的原因。

節目中蕭正楠提到老婆的「緋聞男友」。