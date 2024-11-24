「東張女神」梁敏巧分享豐胸秘笈　搵男朋友按摩仲要靠呢4招

「東張女神」梁敏巧（Maggie）近期相當受網民歡迎，除了「差點」與Babyface譜出戀曲外，她的身材變化亦成為傳媒焦點。有關話題早前引起網民討論，指她的身材在參加《2019年香港小姐競選》時與現時相距甚遠。簡單地說，即是有網民質疑她「後期加工」。

梁敏巧再證身材真材實料。（資料圖片）

梁敏巧表示Babyface送她一卡鑽石戒指。（資料圖片）

其後梁敏巧亦曾在TVB電視城內，讓《香港01》女記者驗胸。梁敏巧勁爆身材被質疑係假 邀女記者手按胸部實測證真偽

參加《2019年香港小姐競選》時的梁敏巧。（資料圖片）

梁敏巧接受《香港01》訪問時就否認有關「後期加工」的傳聞，並表示胸部為真材實料。她更分享了獨門豐胸秘技，她說：「即係我靚咗！所以網民咁樣話我係開心嘅。」

飲食：一定要飲豆漿，蛋白質好緊要！

她續說：「我之前就分享咗飲食，同埋着內衣，跟住之後會講按摩。講真如果有個男朋友幫你按摩就事半功倍，但係自己就冇，唯有努力啲啦。飲食就食營養補充品（supplement），可能食膠原蛋白，大豆二黃酮，卵磷脂，Omega-3，跟住飲食就食多啲蛋白質，一定要飲豆漿！食greek yogurt（希臘乳酪），蛋白質好緊要！同埋豆類囉，因為豆類有雌激素，有助發育。所以我覺得呢個世界冇醜女人，只有懶女人。」

梁敏巧分享豐胸秘笈。（資料圖片）

着功能性內衣瞓覺

她表示，內衣的選擇也相當重要！她說：「內衣就要揀嗰個阿婆內衣，即係功能性內衣，夜晚都要着，如果唔係啲肉就會周圍走，咁個形狀就冇咁靚。」她也提到，如果有做運動的話，也可以選擇重訓推胸：「做gym個重點係將個上胸『谷』返脹佢，視覺上效果就會大啲，即係好似男士咁。」

梁敏巧指Babyface若果日後做出變態行為，就會報警處理！（資料圖片）

按摩胸部

問到「搵男朋友按摩」的部份，她道出一個重點：「按摩油唔係重點，手法先係重點！」她也表示，這些知識都是從台灣綜藝節目上吸收的：「話男朋友幫佢按摩升咗兩個cup嗰種。按摩都要男朋友幫佢開心地按摩，咁就可能有助發育咁囉。」