81歲陳惠敏中風兼患腦癌3期都醫得好　自覺心地變好：天都幫我！

現年81歲的陳惠敏年輕時做過獄警及警察，1976年起拍過很多影視作品，憑電影《古惑仔》飾演「江湖大佬」駱駝一角深入民心。已淡出幕前多年的陳惠敏，近年身患重病，於2020年曾中風、罹患肺癌，2021年再患上腦癌，曾花百萬醫療費用抗癌，幸而在太太悉心照顧下康復情況理想。不過陳惠敏近半年又到雙腳出現問題，更要做髖關節手術，出行都要靠拐杖。

陳惠敏曾經是武術冠軍。（網上圖片）

拍過唔少江湖電影。（影片截圖）

「江湖大佬」形象深入民心。（影片截圖）

「江湖大佬」形象深入民心。（影片截圖）

陳惠敏江湖地位十足。（網上圖片）

不過，陳惠敏喜歡熱鬧，經常現身中港兩地出席不同活動，昨日（23日）又應友人邀請在西貢一家酒家吃飯，太太亦有同行，同場還有前TVB花旦黃敏儀。友人在小紅書分享影片，見陳惠敏中氣十足，更大談抗癌經歷，揚言：「後來我做人的心地都變好了，上天也都幫了我！」

近年要用拐杖助行。（影片截圖）

近年要用拐杖助行。（影片截圖）

片段一開始，陳惠敏說：「我腦癌三期都能醫治好，天都幫我的！我都唔係太壞人，係『壞人中嘅好人』。」之後他在鏡頭前興奮舉起手自我介紹：「Hello！大家好！我係陳惠敏，今日我真係好開心，我嘅好朋友同我一齊喺西貢吃飯。」其後就談到自己的抗癌經歷，他說：「我腦癌三期唔使用化療，嗰啲都唔使，免疫治療。好多人都問我『點解你腦癌三期都能醫治好？』，我同你講因為我有一個好醫生！我真係太幸運嘞！」

片中陳惠敏大談患腦癌3期經歷。（影片截圖）

佢話人變好咗，天都幫佢！（影片截圖）

陳惠敏又說：「後來我做人嘅心地都變好咗，上天亦都幫咗我，仲有最緊要我老婆喺我身邊照顧我」。陳惠敏邊講邊舉杯暢飲，透露多位電影界的導演聯絡他，希望拍他的自傳，友人說：「陳惠敏的光輝歲月」，陳惠敏直言：「叫我拍自傳會教壞好多人。」而片尾亦加插了一些陳惠敏以往的英雄事跡，指他地位很高，早年曾幫劉德華拿回片酬，亦曾幫劉嘉玲解決當年的照片事件等，相當有情有義。

仲飲咗幾杯。（影片截圖）

仲飲咗幾杯。（影片截圖）

前TVB花旦黃敏儀（中），同陳惠敏太太（右一）都有現身。（影片截圖）

陳惠敏年輕時做過獄警及警察。（網上圖片）

陳惠敏年輕時做過獄警及警察。（網上圖片）

陳惠敏在江湖相當大名氣，黑白兩道都認識他，相信不少有資歷的觀眾都會知道。（《反黑》劇照）

年前胡杏兒老公李乘德曾與陳惠敏和已故藝人吳耀漢飯敍。（IG圖片）

陳惠敏與家人合照。（IG圖片）

弄孫為樂。（微博圖片）

陳惠敏患病期間，太太一直在旁照料，還有與女兒合照。（微博圖片）

黃敏儀後生都好靚女。（TVB截圖）

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