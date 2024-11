曾比特力撐「香港潮州節」　與多位「爆炸頭」合唱《一生何求》

由香港潮屬社團總會主辦的第四屆「香港潮州節」,以「潮韻相傳」為主題,旨在推廣潮人品牌產業,提倡香港文化旅遊,為市民及遊客帶來一場豐富多彩的潮汕文化盛宴。去到第二日(23號),大會請來歌手曾比特(Mike)以「家己人」姿態矚目支持,並即場與朋友合唱陳百強經典金曲《一生何求》。

Mike獨唱劇集《繁花》插曲《再回首》。(大會提供)

為讓觀眾帶來驚喜,在Mike正式登場之前,一眾潮總青年委員會及陽光力量部分演出者,特別戴上爆炸頭假髮,以歡迎Mike上台,Mike笑言:「看到這麼多『爆炸頭』,有點嚇了一跳,但真正的『爆炸頭』只得我一個,哈哈!」

潮總青年委員會及陽光力量部分演出者特別戴上爆炸頭假髮,與Mike合唱《一生何求》。(大會提供)

此外,高永文醫生在台上親自教授「粿』的潮語發音與整「粿」的秘訣,Mike坦言獲益良多:「高醫生教得很用心,令我記得『粿』字是第四聲,『粿』是所有用米與粉磨成的小食,鹹甜皆可,我是汕尾人,肯定有吃過『粿』。」在眾多潮州食品之中, Mike最喜歡吃魚丸,因為小時候害怕鯁骨,自幼已養成吃魚丸的習慣。」問到平時會否下廚, Mike打趣道:「我都識得煮嘢食,最拿手是煮即食麵,別看輕,煮即食麵要有秘訣,火候需掌握得好好!」

第四屆香港潮州節籌委會主席高永文醫生的帶領下,Mike與現場朋友攜手整粿。(大會提供)

Mike用心整粿似模似樣。(大會提供)

今次出席潮州節活動,Mike既與一班年輕人合唱《一生何求》,又選唱劇集《繁花》插曲《再回首》,Mike說:「與大家一起合唱《一生何求》好有意義,看到台下有很多年輕觀眾,在音樂上是一次很好的傳承;另外我相信大家有留意《繁花》,無論任何年齡的觀眾都會懂得這首歌,希望和大家一起哼唱、好好享受。」Mike剛在11月15號推出新歌《Talk to Me》,是一首發放能量的歌曲,他說:「每當大家不開心、胡思亂想的時候,能有一首歌曲作最好的陪伴,歌名《Talk to Me》是世界性的,希望大家在不同的時刻,也會想到這首《Talk to Me》!」