曾比特力撐「香港潮州節」　與多位「爆炸頭」合唱《一生何求》

由香港潮屬社團總會主辦的第四屆「香港潮州節」，以「潮韻相傳」為主題，旨在推廣潮人品牌產業，提倡香港文化旅遊，為市民及遊客帶來一場豐富多彩的潮汕文化盛宴。去到第二日（23號），大會請來歌手曾比特（Mike）以「家己人」姿態矚目支持，並即場與朋友合唱陳百強經典金曲《一生何求》。

Mike獨唱劇集《繁花》插曲《再回首》。(大會提供)

為讓觀眾帶來驚喜，在Mike正式登場之前，一眾潮總青年委員會及陽光力量部分演出者，特別戴上爆炸頭假髮，以歡迎Mike上台，Mike笑言：「看到這麼多『爆炸頭』，有點嚇了一跳，但真正的『爆炸頭』只得我一個，哈哈！」

潮總青年委員會及陽光力量部分演出者特別戴上爆炸頭假髮，與Mike合唱《一生何求》。(大會提供)

此外，高永文醫生在台上親自教授「粿』的潮語發音與整「粿」的秘訣，Mike坦言獲益良多：「高醫生教得很用心，令我記得『粿』字是第四聲，『粿』是所有用米與粉磨成的小食，鹹甜皆可，我是汕尾人，肯定有吃過『粿』。」在眾多潮州食品之中， Mike最喜歡吃魚丸，因為小時候害怕鯁骨，自幼已養成吃魚丸的習慣。」問到平時會否下廚， Mike打趣道：「我都識得煮嘢食，最拿手是煮即食麵，別看輕，煮即食麵要有秘訣，火候需掌握得好好！」

第四屆香港潮州節籌委會主席高永文醫生的帶領下，Mike與現場朋友攜手整粿。(大會提供)

Mike用心整粿似模似樣。(大會提供)

今次出席潮州節活動，Mike既與一班年輕人合唱《一生何求》，又選唱劇集《繁花》插曲《再回首》，Mike說：「與大家一起合唱《一生何求》好有意義，看到台下有很多年輕觀眾，在音樂上是一次很好的傳承；另外我相信大家有留意《繁花》，無論任何年齡的觀眾都會懂得這首歌，希望和大家一起哼唱、好好享受。」Mike剛在11月15號推出新歌《Talk to Me》，是一首發放能量的歌曲，他說：「每當大家不開心、胡思亂想的時候，能有一首歌曲作最好的陪伴，歌名《Talk to Me》是世界性的，希望大家在不同的時刻，也會想到這首《Talk to Me》！」