異空感應｜阮浩棕突破乖仔形象演法醫狂熱份子 超長對白考記性

由王心慰（Amy姐）監製，戴德廣編審的《異空感應》，將於明天（25日）起，逢星期一至五晚8時30分翡翠台播映，主要演員有陳家樂、陳曉華、阮浩棕、譚凱琪、何遠東、魯振順、文雪兒、龔慈恩、陳嘉輝、彭翔翎等。

「Mary 係你呀，係未來嘅你呀」，一次超時空通話，展開一場跨次元追兇！《異空感應》是一部集合驚悚、懸疑、奇情、科幻等多重元素的查案劇，男女主角配搭新鮮，男主角是已升呢爹哋的靚仔小生陳家樂，由於家樂甚少亮相無綫劇集，預告一播出已引來不少網民期待。家樂在《異空感應》中飾演專業人士-犯罪側寫專家方日進，這名專家除了知識廣博、才華洋溢，還額外擁有超乎常人的「第六感」；亦因為這種能力，方日進與飾演女幹探邢可嵐的陳曉華（Hera）發生了一段不可異議的超越平行時空之戀。

某天，方日進收到了一封來自Mary的神秘電郵，內含不完整的求救信息，之後方日進再收到一則離奇通電，幾經轉折終證實寄電郵及來電者，均是來自未來的邢可嵐Mary！有別於現時空魯莽又衝動的可嵐，Mary溫柔又惹人憐愛，每次現身方日進面前總是欲言又止兼狀甚逼切的樣子。原來Mary之所以穿越時空，是要向方日進揭示本來殺機，並幫助方日進跟時間競賽，盡快捉拿幕後Big Boss，試圖改變未來…

「硬朗短曲髮」VS「溫婉長直髮」

觀乎劇集今日釋出的劇照，近日被指備受力捧的Hera，這次角色迎來極大挑戰，除了要分飾性格迴異、來自不同時空的可嵐， 還一口氣Carry了兩個不同主造型，分別是「個性短曲髮」及「溫婉長直髮」。除了演技及造型，Hera這次還迎來身手方面前所未有的挑戰！監製Amy姐透露，Hera劇中不少動作場口均是親身上陣，不過由於天性遴迍，故曾多次令武指激到生蝦咁跳。除了與家樂攜手對付Big Boss，飾演女幹探的Hera還要著手調查各大單元個案，分別是引發多宗離奇命案的「強拍驚魂案」、「女兒教唆母親販毒」、「無頭屍案」及「弒母案」等，每個個案劇情峰迴路轉，真相未到最後一刻都不會水落石出，絕對燒腦！Amy姐透露，為了增加個案刺激性，劇中除不乏追車、爆破等大型場面，Hera與家樂更會不斷身陷險境，包括冒雨狂奔及齊齊跌入水中等，值得期待。

除了Hera，阮浩棕在劇中角色亦是全新嘗試。向來予人感覺乖乖仔的阮浩棕，這次飾演「法醫狂熱份子」莊定勤，性格朝氣勃勃兼熱情奔放，對所有專業知識均倒背如流，明顯是考驗記性之作！視方日進為偶像的莊定勤，會與方日進展開一段親密不可分割的感情，更不惜為對方犧牲生命，最終莊定勤還會捲入Hera與方日進之間，形成三人之後錯綜複雜的關係。