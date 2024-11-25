網民點揀《愛回家》《東張》女神 呢位42歲女星撼贏一眾後生女
撰文：林迅景
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因應過去的《萬千星輝賀台慶》，似乎令網民發現不少TVB的隱藏美女未被重視，引來不少人討論的同時，亦有其他人在討論區上開帖比較《愛．回家之開心速遞》和《東張西望》的「女神」們，問網民意見，到底哪一邊的藝人更吸引。
當然，網民討論的內容似乎較為......露骨而未能講得太明白，但《愛．回家之開心速遞》和《東張西望》均為無綫TVB翡翠台黃金時段的兩大高收視節目，除了收視這些數據可爭一日之長短外，當中的「女神」亦相當出眾而且各有優點。
《愛．回家之開心速遞》
《愛．回家之開心速遞》以熊、龍家為故事主軸，雖然早年的「大學線」已告消失，但大部份角色都分別被拼入接龍集團中，所以論可觀性一點也不輸眾位「東張女神」。
講青春，講活力，《愛．回家之開心速遞》眾位小花一向都是網民的最愛，其中尤以葉蒨文和李芷晴得票最多，而最備受追捧。網民大多談及她的身材，顯然得天獨厚擁有長腿的兩位更具優勢。之不過，「元老級」林凱恩和「新仔」羅雪妍亦不乏支持者。
講到《愛．回家之開心速遞》的「女神」，就不得不提這位上至70歲下至15歲都一樣喜歡的「長腳蟹」呂慧儀。無他的，皆因她從影多年，本身就累積了可觀的粉絲數量，又再加上她在《愛》中出鏡率甚高，再加上42歲依然保養得宜的火辣身材，就令她成了在一眾後生女中脫穎而出的「中女女神」。