中年好聲音3丨張與辰實力唱將被封「大魔王」　肥媽狠批尤志豪

《中年好聲音 3》昨晚（24日）進行60 強 PK 戰第一回，14 位選手中有兩位選手奪 5 燈直接晉級，分別是張與辰和李金凱，獻唱《Superwoman》的張與辰透露兒時家裡很窮困，媽媽母兼父職獨力照顧四兄弟姊妹，是他心目中的 Superwoman：「已經唔再係媽媽保護我，輪到我保護媽媽，希望用音樂成為佢嘅驕傲。」周國豐激讚張與辰為「男大魔王」，搞笑勸喻參賽者:「千祈唔好亂咁 PK 佢，好危險架！」就連首次看張與辰演出的 布志綸（Alan），也取代「長明燈」肥媽成為第一人撳燈。

張與辰再獲 5 燈，直接晉級！

張與辰獻唱《Superwoman》送給母兼父職、獨力照顧與辰四兄弟姊妹成 長的媽媽。

張與辰獻唱《Superwoman》送給母兼父職、獨力照顧與辰四兄弟姊妹成 長的媽媽。

張與辰獻唱《Superwoman》送給母兼父職、獨力照顧與辰四兄弟姊妹成 長的媽媽。

周國豐封張與辰為「男大魔王」。

周國豐封張與辰為「男大魔王」。

雙去失臂的「生命鬥士」李金凱緊接第二位出場，獻唱《給自己的歌》贏盡好評，Alan 讚靚聲像太陽般溫暖，伍仲衡亦讚其靚聲「入咪」:「很穿透了我,好厲害!」

李金凱獻唱《給自己的歌》再獲 5 燈直接晉級。

其餘選手 PK 組合如下：尤志豪《初戀》VS 莫麗淇《明知故犯》、楊炳德《這麼近(那麼遠)》VS 劉洋《偷心》、胡家健《親情》VS 嚴志恒《阿牛》、陳威《普通朋友》VS 王鄭浚仁《落葉歸根》、張家豪《美麗之最》VS 梁華勝《沙龍》、陳芷盈《Forever Love》VS 陳欣《空白格》，當中莫麗淇、劉洋和王鄭浚仁挑戰成功，安全晉級。

陳威《普通朋友》VS 王鄭浚仁《落葉歸根》

陳威跌 Watt 僅得 3 燈。

製作組訪問多位參賽者「最想」和「最不想」PK 的對手，全部人不約而同表示最想挑戰尤志豪，最不想 PK 王鄭浚仁和張與辰。講到最激烈，不得不提 5 燈陳威《普通朋友》接受 5 燈王鄭浚仁《落葉歸根》對戰，二人表現同樣跌 Watt 僅得 3燈，伍仲衡指陳威假音太假，張佳添則狠批揀錯歌：「好彩死唔去，跌斷腳！唔係淨係用喉嚨唱,假音唔夠輕、唔夠飄。」而Alan點評王鄭浚仁欠缺感情：「情感好緊要，齋聽歌唱技巧好機械。」3 燈對 3 燈，最終由評審投票選出王鄭浚仁勝出，挑機成功！

Alan 話王鄭浚仁唱功好機械。

Alan 話王鄭浚仁唱功好機械。

此外，5 燈「譚詠麟 2.0」楊炳德今次表現亦略為失準獲 4燈，為展紳士風度兼挑戰自己揀了 5 燈唱將劉洋「自殺式 PK」，最終劉洋以 5 燈姿態挑戰成功。

「譚詠麟 2.0」楊炳德表現失準,盡顯紳士風揀 5 燈唱將劉洋「自殺式PK」!

最終劉洋以 5 燈姿態挑機成功。

至於報稱為演員的尤志豪繼上回跳唱《狂野之城》獲 5 燈好成績，今次獻唱《初戀》繼續落力歌舞演出，噴彩紙之餘又向肥媽派心，可惜過分專注做戲，忽略唱功，搞到走音兼甩 Beat，肥媽狠批：「走音、甩拍子,你太投入做戲,唔記得咗係嚟唱歌。」最終由同樣 2 燈的莫麗淇勝出。

《中年好聲音 3》進行60 強 PK 戰第一回，全部人企起身爭住 PK 尤志豪。

尤志豪獻唱《初戀》走音兼甩 Beat,遭肥媽狠批過分專注做戲,忽略唱功。

送埋飛吻都唔得。

肥媽狠批：「走音、甩拍子,你太投入做戲,唔記得咗係嚟唱歌。」