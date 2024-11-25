異空感應｜星三代阮浩棕上位　入行10年39套劇都唔夠做呢件事轟動

由 陳家樂、陳曉華、阮浩棕、譚凱琪 等主演的無綫（TVB）劇集《異空感應》今晚（25/11）首播，劇集擁有驚悚、懸疑、暗黑、人性、恩仇、查案 五大元素，不同於近年復仇、爭產，題材頗為另類突出。《異空感應》劇集看點當然是首次出演TVB劇男主角的陳家樂和《巾幗梟雄之懸崖》中表現突出的陳曉華。其次，一向都是飾演配角的阮浩棕亦擔重戲份，相信今次《異空感應》是他的考牌之作。

阮浩棕入行10年終於升做男二。（《異空感應》劇照）

「上等人孫仔」入行因為責任？

提起阮浩棕，對於觀眾和網友都會想起他是「星三代」，「上等人」梁舜燕的孫仔。阮浩棕在2013年考入27期藝員訓練班後正式入行。早年他接受《香港01》訪問時就曾經提到入行的爭扎：「直到這一代我家族，表姐非這一行，哥哥亦非這一行，就突然間覺得我是否有這份責任去傳承下去呢？」入行是不是為了傳承明星光環呢？也不盡然。入行他曾想過投身銀行業，但參加了「音樂與戲劇」課程後，他就發現自己其實頗為享受幕前演出。「報讀了音樂劇的課程，教授賞識地給予我飾演主角的機會，原來我真的有天份！我真的有興趣以及有這個責任，所以就決定投身娛樂圈」。

異空感應｜阮浩棕突破乖仔形象演法醫狂熱份子 超長對白考記性

阮浩棕屬靚仔小生類別，真係唔錯。（《異空感應》劇照）

阮浩棕是「上等人」梁舜燕的孫仔。（《異空感應》劇照）

阮浩棕認「梁舜燕孫仔」有幫助

頂着明星家庭的光環，阮浩棕也遇上其他「星二代，星三代」同樣的問題，到底自己的成功是因為自身努力，或是因為家人的明星光環？對此阮浩棕相當豁達，選擇擁抱這個「星三代」的光環。他說：「我覺得唔多唔少都有嘅，起碼認識我嘅人記得我係梁舜燕孫仔，咁其實呢一樣嘢對我嚟講有好大嘅幫助。（有網民指你靠嫲嫲關係先多嘢做！）我覺得呢一樣嘢我係冇得介意嘅，因為對方點睇我係控制唔到，而且最緊要係我自己做得到先係重要，千祈唔好辜負給機會你嘅人。」

阮浩棕在《隱形戰隊》的演出。（劇照）

提起因為有個明星爸爸或明星媽媽而獲得「特別待遇」時，一些藝人都會極力撇除關係，直言是靠自己實力上位，並沒得益於關係之中，但講求實力之餘亦靠人脈的娛樂圈當中，又有誰能「拍心口」保證沒有從中得益呢？所以更顯得阮浩棕這種態度和追番說話更為珍貴。

阮浩棕出身自演藝世家是香港已故女演員梁舜燕的孫兒。（FB@阮浩棕）

曾往內地發展再回流

2013年入行的他，曾於2017年（滿5年約）後離開TVB轉到北京發展。問到從內地回流香港的原因，他就曾回答因為疫情之外，最大原因是無綫監製王心慰（Amy姐）：「因為Amy姐覺得我好適合《我家無難事》嘅一個角色，問我有冇興趣，Amy姐之前作品同成績都係有目共睹，能夠呢個機會係完全唔需要有任何嘅考慮；另外亦都好多謝樂小姐，因為佢簽我去邵氏，最後亦好感謝珍姐，因為佢令我有機會嘗試唔同嘅角色。」

內地劇集《招搖》。（IG@yuenhochungnicholasV）

呢套《異空感應》就有發揮啦，到時就睇到阮浩棕演技好唔好。（劇照）

今日有報道爆出27歲的「東張女神」何沛珈秘戀32歲上位小生阮浩棕。（IG圖片）

做呢件事令網民極羨慕

除此之外，年前阮浩棕也因為一件事而令眾多連登仔羨慕又妒忌。去年8月就曾經傳出阮浩棕與「東張女神」何沛珈撻着拍拖，但當一班傳媒「嚴刑迫供」時，兩人就沒有承認戀情，極低調發展。自始，兩人就由同事變成了公開的「緋聞男女朋友」關係。

何沛珈與阮浩棕戀情正式浮面？ 被問感情狀況回答得勁曖昧

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何沛珈劇中飾演劉佩玥閨蜜，非常憎恨阮浩棕。（葉志明攝）

同何沛珈夾口供

早前兩人出席新劇《非份之罪》拜神儀式時，例牌被安排一齊做訪問，兼被問戀情問題。記者問見住緋聞男友日日被女圍有否呷醋？她笑言：「正喎！希望呢套劇出街之後，佢唔會畀人攻擊。」談到將來會否一齊演情侶時，她又回答：「我未夠資格，要問佢，佢已經咁厲害。」

何沛珈大讚阮浩棕人品好。（劉智源攝）

去年8月，何沛珈亦曾就「戀情」曝光回覆《香港01》，她說：「咦，點解你哋知，我會唔知嘅，哈哈，不過講真佢為人係好好，同埋佢係一個好好嘅演員嚟，而且佢亦係比我早入行，係一個好有經驗嘅演員，展望未來都希望同佢都繼續做得好。（繼續否認同佢拍拖？）應該係話，我入行3年暫時想專注返工作，因為作為藝人都想觀眾留意返自己嘅作品，同時咁講真作為藝人，都未必想感情生活咁高調處理，變咗如果我有戀情嘅時候，我都想低調。」不過留意返，雖然承認，但兩人自始至終也都沒有否認過關係。