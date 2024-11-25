東張西望｜道長靈魂出竅稱3年回報3倍　苦主失240萬：食人唔𦧲骨

騙徒手法真係層出不窮。《東張西望》今日（25/11）報道一單疑似騙案個案。化名Amy稱投資了70萬，及其他兩名受苦主合共240萬，於一間香港上市公司。Amy向《東張西望》表示，受該公司高回報高收息的利益而投資。最離奇的是，該上市公司的CEO竟標榜自己是道長，可憑靈魂出竅搵商機。

騙徒手法真係層出不窮。（《東張西望》截圖）

靈魂出竅搵商機，呢單嘢真係神奇。（《東張西望》截圖）

靈魂出竅搵商機，呢單嘢真係神奇。（《東張西望》截圖）

苦主更稱：「佢就係坐喺度打禪，打坐，好似夢遊咁，好似嗰個靈魂會離開身體，邊個地方有咩項目可以投先會成功。」《東張西望》更搵到一條有關「隋道長」的訪問影片，片中他表示開公司不為賺錢，只為民族復興做貢獻，更指「未來會交給國家」，理想十分遠大！

咁高回報？（《東張西望》截圖）

Amy指逐公司聲稱投資石墨烯。（《東張西望》截圖）

好似好多人。（《東張西望》截圖）

Amy筆錢凍過水。（《東張西望》截圖）

Amy表示，自己受到高回報引誘而投資，因為該公司稱「每個月有1%利息，一年一倍，三年三倍」，即三年後連本帶利有400萬，兼且零風險。其後，當她發現開始收不到利息時，該公司有關人士又指公司即將擴大業務，「隋道長」即將出任華僑銀行副行長，所以她又再投資入去。不過，最離奇的是，她竟將金錢轉入一個個人戶口中。其後，華僑銀行方面出公開聲明，表示有關「隋道長」即將出任華僑銀行副行長消息屬虛假信息。

華僑銀行方面出公開聲明，表示有關「隋道長」即將出任華僑銀行副行長消息屬虛假信息。（《東張西望》截圖）

間公司好似名都換埋。（《東張西望》截圖）

苦主Amy：食人唔𦧲骨。（《東張西望》截圖）

最後，Amy接到有關方面表示願意退錢，但一直未能取回有關款項。《東張西望》梁敏巧與Amy親身到該公司位於中環的寫字樓，竟發現該處已變成一間「XXX命運共同體研究院」。Amy向接待人員陳小姐追問有退錢事宜，但最終無如。擾攘多時，陳小姐就只是熄燈提早收工。苦主Amy：「真係食人唔𦧲骨。」