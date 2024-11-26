KOL控訴前男友出軌兼搭上富婆　男方曾參加《造星》與圈中人拍拖

於IG擁有6萬幾Followers的KOL Sarah昨日（25日）凌晨突然在IG發布多篇千字文，指控前男友出軌兼搭上富貴阿姨食軟飯，而這位男士是曾參加頭兩屆《全民造星》的「表弟」容穎賢，亦是許靖韻舊愛。Sarah狂數舊愛拍拖時已不停撩女仔，兩人早前分手，女方原本顧及對方星途所以都想低調處理，卻因男方「喺蘭桂坊攬住阿姨出席公開活動」，她決定要公開對方的所作所為，心碎攬炒表示：「我只能親手毁滅，我先有十足嘅勇氣行返出去。」



KOL Sarah連出多篇千字文力數前男友出軌兼搭上富婆。（IG@saraahshum）

曾參加《全民造星》頭兩季及拍過《PTU機動部隊》、《黑金風暴》、《戰毒》的容穎賢，原本與KOL Sarah愛得甜蜜，不時於網上放閃。不過兩人月前已經分手，Sarah昨日（24日）凌晨起連出多個Story，在IG踢爆他的真面目，她貼出有人曾批死「你條仔個相係一腳踏幾船嗰啲」及兩句WhatsApp對話，Sarah說：「叻仔 無縫接軌終於食到咁大兜軟飯，之前仲成日拎阿姨同小鮮肉離婚單新聞出嚟笑，今日終於到自己接到呢兜軟飯，你唔同我氹到呀姨一億幾千萬唔該你哋千祈唔好分手，白費咗你幾段食人軟飯嘅經歷。」

Sarah與容穎賢曾愛得轟烈，經常高調放閃。（IG@saraahshum）

Sarah發文寸舊愛：「無縫接軌終於食到咁大兜軟飯，之前仲成日拎阿姨同小鮮肉離婚單新聞出嚟笑，今日終於到自己接到呢兜軟飯，你唔同我氹到呀姨一億幾千萬唔該你哋千祈唔好分手，白費咗你幾段食人軟飯嘅經歷。」（IG@saraahshum）

她講到自己初與容穎賢拍拖時，已發現對方未跟「上海富婆」舊愛完全切斷，又說：「你嘅每一段．真係每一段感情都係Overlap，你有冇反思過咁樣係咪真係冇問題？我想講 人哋喺上海有頭有面，你先可以活到今時今日，你前前前度係幕前，你先可以活到今時今日。」Sarah指拍拖約一年左右，男方去半山參加聖誕Party，「原來就係努力追緊阿姨埋佢身」她指每次男方出去喝得爛醉，自己都在家等他回來照顧對方，但每次容穎賢IG去完酒局都會追蹤一堆女仔，稱只是交換卡片，「我一次都冇追究過…咁樣會令我覺得好唔舒服，但你嘅做法係堅持一次又一次公開落我面，原來我就係嗰個傻_」

Sarah稱男方在拍拖期間，一直冇同異性保持距離，更斥他：「你前幾日喺蘭桂坊攬住阿姨出席公開活動，開心完一晚之後．都仲可以繼續打俾我 YOU MAKE ME SICK！9月23號同我講完”老婆一年半快樂” 分手三日之後即刻攬住其他人」（IG@saraahshum）

Sarah表示分手是自己提出，因為9月雙方拍拖一年半的大日子，她發現不妥，在對方IG following list發現爆炸性真相，她說：「我第一次起疑心，想好奇吓你IG following list，點知真係好X爆炸 個名單出現我完全意想不到嘅人……」，她續說：「見過一次玩過一次就要follow，點解我又唔見你follow一堆男仔嘅？仲成日同我講啲女出嚟玩係釣老細 下刪100字…咁你呢啲又叫做係咩.？你係真係咁熱愛『交換卡片』，交新朋友？」

Sarah表示分手由自己提出，而男方亦沒有挽留，她說：「因為你兩個月後就簽約，正式加入呢個圈，我可能就係嗰個最大嘅阻礙…」（IG@saraahshum）

她說二人原定9月23日一齊慶祝，但身為澳門人的男方卻不斷「使」她走，叫她先回香港，而且表現得不耐煩而冷淡，令她感到事有蹺蹊，Sarah說：「直覺話我知，有人準備嚟澳門搵你。」、「為直覺話我知，我猜想嘅嘢係即將要發生，我有時都好驚自己估得咁準…」於是Sarah斷崖式提出分手，而容穎賢亦非常順灘，她形容當時情況：「我都估唔到呢場分手，分得咁順利，你好似淨係講過一兩句話唔想分手？定係你覺得事情發展到咁．係如你所願？因為你兩個月後就簽約，正式加入呢個圈，我可能就係嗰個最大嘅阻礙…應該係…」

Sarah指兩人一年半紀念日原本打算慶祝，但居於澳門的男方卻不斷使走她，叫她返香港，態度亦變得冷淡。（IG@kennyiong）

容穎賢參加過頭兩屆《全民造星》，當時花名「表弟」，而他之後亦有參與幕前演出，Sarah透露他即將要簽公司。（資料圖片）

容穎賢曾與黃宗澤拍攝《戰毒》。（劇照）

容穎賢曾拍攝由林峯及蔡卓妍主演的《PTU機動部隊》、林峯及周秀娜主演的《黑金風暴》、黃宗澤及關智斌等主演的《戰毒》等電影。（劇集截圖）

容穎賢當年不承認與許靖韻拍拖，直至二人分手後，許靖韻承認曾交往。（IG@angelachingwan）

Sarah心痛剖白：「一直一直叫我相信幸福嘅人係你..最後推我入地獄嘅人都係你。」她說自己原本打算好來好去，雖然每日以淚洗面，但她知道男方要入行，不想影響對方前途，亦不想影響自己舖頭及名譽，怕把事情揚開後兩個人的名字就永遠有關連，不過她覺得對方做的事情實在太嘔心，於是爆大鑊，要男方為自己風流債埋單。Sarah說：「我淨係想各不打擾就完咗佢，點知你前幾日喺蘭桂坊攬住阿姨出席公開活動，開心完一晚之後．都仲可以繼續打俾我 YOU MAKE ME SICK！9月23號同我講完”老婆一年半快樂” 分手三日之後即刻攬住其他人，你係咪到呢刻都覺得兩年嚟你玩嘅嘢．我係咩都唔知？」她怒斥男方一邊叫自己老婆，一邊Flirt其他女仔，形容「利用我嘅善良去滿足自己出軌嘅刺激感」、「兩年黎我嘅絕對忠誠、最單純嘅愛，換你送俾我一個咁震碎三觀嘅下場。」

Sarah說：「一直一直叫我相信幸福嘅人係你..最後推我入地獄嘅人都係你。」（IG@saraahshum）

Sarah解釋自己掙扎良久，最終決定踢爆前男友的原因。（IG@saraahshum）

而在Sarah開Post公審舊愛後，容穎賢曾聯絡對方，指自己是見過「佢」，對話顯示他認為Sarah有所誤會，表示：「嗰日上半山佢嗰時個老公仲喺度喎」、「分手後三日攬住邊個」、「有啲咩令你誤會我同你道咗歉先，但係好哋哋傾兩句得唔得？」並要求Sarah刪除Story。但Sarah就堅稱，前男友與「阿姨」不止見面：「你唔止見過佢咁簡單，你哋係以情侶身份出席一個公開活動，在場百幾人都係明星/藝人/KOL……在場咁多人見證住，你依家係咪想同我暗示同佢唔熟？」、「如果呢個阿姨係出現喺我哋分手之後，我一定會放過你，但原來呢個人係一年前我哋拍緊拖嘅時候已經摻雜喺我哋嘅感情當中。」她更指，「阿姨」當晚凌晨曾睇Sarah的IG Story，Sarah問：「唔知係八卦我有冇傷心，定係過嚟宣示主權？」

Sarah爆大鑊後，男方曾主動聯絡查問，認為她有誤會，並叫她不如先Del post。（IG@saraahshum）

Sarah指男方曾與該名「阿姨」以情侶身份出席公開活動。（IG@saraahshum）

Sarah連出多個Story後，容穎賢已立即把社交平台轉為私人賬戶，未知稍後會否回應前女友的指控。而很多人都關心到底她口中的「阿姨」是誰，Sarah就透露對方是知名美容院老闆，IG有一百萬人追蹤，引起網民熱議。

容穎賢話咁快已將有3千幾followers的IG賬戶轉為私人。（IG@kennyiong）