王君馨離巢TVB後百足咁多爪　開班做導師索價萬八蚊

王君馨（Grace）在2021年底離開效力14年的無綫（TVB），轉戰內地參加舞蹈選秀節目《了不起舞社》成功闖出名堂，回港後百足咁多爪，身兼歌手、演員及教學機構創辦人。Grace早前又開設一間女性學院，會做Public Speaking導師親自教導學員，她在8至9月期間開辦了第一屆為期7天的訓練營「Women Transformation Bootcamp」，對象為21至45歲的女性，當中會教授學員化妝、髮型、造型、儀態、步姿以及溝通方式，據知學費要18000元，價錢絕不便宜。

Grace以獨立歌手「G. Racie」名義發展。（ig@gwgurlie86）

Grace成為教學機構創辦人，會做Public Speaking導師親自教導學員。（ig@gwgurlie86）

據知為期7天的訓練營，索價一萬八千蚊。（ig@gwgurlie86）

相隔兩個月，Grace又再辦第二屆，最近更獲珠寶品牌邀請成為品牌之友，演繹不斷突破、積極向前的新時代女性風範。

Grace獲邀做珠寶品牌之友。

Grace離巢後作多方面發展。

Grace希望做新時代女性典範。

Grace離巢後作多方面發展。

雖然工作忙碌但都有約一班好姊妹聚舊，Grace早前便相約一班「Amazing Esthers」姊妹一起食飯，慶祝岑麗香和李亞男生日。Grace表示大家上次相聚已是7、8年前，這次難得見面，表現十分興奮。工作方面，除了可以見到Grace馬不停蹄地為新歌宣傳外，同時努力地為自己創辦的教學機構籌辦課程，看來過得十分充實。

Grace為岑麗香和李亞男慶祝生日。（ig@gwgurlie86）

「Amazing Esthers」姊妹難得相聚。（ig@gwgurlie86）

兩位壽星。（ig@gwgurlie86）

幾忙都要約朋友。（ig@gwgurlie86）

聖誕快將來到，Grace表示十分期待跟老公過二人世界拍拖，亦會和親友聚會慶祝。要見人當然要悉心打扮，充滿品味的Grace特別鍾情於能夠搭配不同造型和展現個性的Timeless珠寶，除了自己佩戴外，亦是送給親朋好友的聖誕送禮之選。