35歲豪門少奶與粉絲近距離親切互動　零濾鏡下無瑕疵神顏令人驚嘆

現年35歲的Janice Man文詠珊是香港𡃁模始祖，亦是不少男士心目中的女神。女神於2019年被私有化，下嫁富三代老公吳啟楠（Carl），兩人於意大利Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行浪漫婚禮，結婚至今依然恩愛如昔，羨煞旁人。

Janice Man文詠珊是是不少男士心目中的女神。（IG@janice_man）

Janice Man憑電影《消失的她》紅遍大江南北，更晉升成「億萬票房女星」。（《消失的她》微博圖片）

Janice Man於2019年被私有化，下嫁富三代老公吳啟楠（Carl），兩人於意大利Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行浪漫婚禮。

兩公婆之前被網民捕獲，指二人非常恩愛。（小紅書圖片）

Janice Man上海新屋曝光！非常豪華。（小紅書圖片）

雖然成為豪門少奶，但Janice Man依然沒放棄她的演藝事業，繼續活躍於幕前演出，去年更憑電影《消失的她》升呢為「億萬票房女星」；此外Janice Man也深受各品牌喜愛，經常獲邀出席各類不同活動。日前有網民於社交平台分享了她在一個羽絨品牌活動上近距離與Janice Man互動的片段，激動寫道：「文詠珊好美！ ！ ！ ！ ！當你看向我的時候，心都化了，文詠珊好美好美好美」。

日前有網民於社交平台分享了她在一個羽絨品牌活動上近距離與Janice Man互動的片段。（小紅書圖片）

Janice友善跟大家揮手。（小紅書圖片）

邊少得「心心」。（小紅書圖片）

片中Janice Man雖然穿上大件羽絨，但下身卻大騷美腿，非常吸睛。當聽到有粉絲叫她的時候，她即馬上把頭轉過去，看著對方露出甜笑，期間又做出「心心」的手勢，相當親切。片中也清晰聽到粉絲近距離被Janice Man的神顏及毫無瑕疵的皮膚秒殺，驚嘆說：「好美，妳的臉好小，妳的皮膚好好」。Janice Man也有合十答謝，如此親民無架子，抵妳受歡迎。

來多個不同款的「心心」。（小紅書圖片）

網民大讚Janice Man好靚。（小紅書圖片）