TVB準視帝被捕獲溫柔有禮零架子　同行當家花旦逆天長腿震撼眼球

兩位TVB當家小生、花旦張振朗和劉穎鏇（Tiffany），同樣有著極佳觀眾緣，是不少TVB迷的集郵對象。近年兩人獲公司力捧人氣急升，但他們人紅不驕，每次被捕獲都有求必應，深得民心。近日，有網民於社交平台分享了在商場偶遇完成工作離開的張振朗和劉穎鏇，她大讚張振朗本人很帥，跟對方說喜歡看《反黑路人甲》，還得到對方溫柔的回覆；而劉穎鏇真人則很瘦，臉也很小。

張振朗、劉穎鏇在劇集《奪命提示》飾演情侶。（資料圖片/陳順禎攝）

張振朗獲無綫力捧，成為當家小生。（資料圖片）

劉穎鏇在TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》中，以大熱之勢奪得「飛躍進步女藝員」（IG@itstiffanylau）

該網民寫道：「趕上了最後還是趕上了，很幸運Tiffany Lau本人真的很瘦很瘦，我最驚訝的是臉真的很小很小，不明白為什麼看電視把她拍得這麼壯走過去問她合照時她還懵了一下，我是不是太不要臉了朗哥本人很帥很帥，是真的也有一點痞帥我和你說很喜歡你的那一部反黑路人甲，你很溫柔的說了聲多謝。一直都會支持你們拍的劇，最後你們走了還是自己開車，真的一丁點架子都沒有，很喜歡很喜歡」。

張振朗和劉穎鏇被偶遇。（小紅書圖片）

張振朗與身邊市民邊行邊講。（小紅書圖片）

任影唔嬲。（小紅書圖片）

相中所見，張振朗和劉穎鏇吸引大批市民包圍，但兩人並沒有不耐煩的樣子，張振朗邊行邊與身邊市民聊天，全程露出笑容，言談甚歡，獲網民大讚：「超級nice ，皮膚也好，又高又帥」；而被譽擁有「最強Body」的劉穎鏇則穿上短裙，大騷其逆天長腿，震撼網民眼球：「Tiffany的腿真好看」、「tiff的腿啊啊啊啊啊」；網民大讚兩人俊男美女，非常養眼。

網民分享與張振朗和劉穎鏇合照。（小紅書圖片）

網民分享與張振朗和劉穎鏇合照。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）