陳寶珠出山與影迷見面　未能證實呂奇死訊：若屬實希望去得舒服

一代巨星呂奇在粵語片年代紅透半邊天，憑主演電影《公子多情》就一炮而紅，後來與陳寶珠組成螢幕情侶，至80年代末期淡出娛樂圈並移居台灣。多年來都曾傳出他生活潦倒的消息，而近日更突然驚傳其死訊。

粵語片巨星呂奇早前傳出死訊。（網上圖片）

呂奇與陳寶珠曾是螢幕情侶。（網上圖片）

寶珠姐昨日（25日）與馮允謙（Jay Fung）出席「香港血癌基金」的慈善聖誕揭幕禮活動，都有被問起此事，坦言不清楚消息真偽，只是從朋友口中聽聞，並表示：「我哋合作之後冇見面幾廿年，冇來往，唔知道個消息。」她指呂奇已退隱多年，相信冇太多人知道對方消息，而自己與很多男星合作完都各有各生活。不過她表示，若呂奇真的已離世，她覺得生老病死都無可避免，希望走得舒服。

寶珠姐出席「香港血癌基金」的慈善聖誕揭幕禮活動。（陳順禎攝）

陳寶珠坦言已多年冇跟呂奇聯絡。（陳順禎攝）

陳寶珠表示若呂奇離世，希望他走得舒服。（陳順禎攝）

而講到活動上有大批影迷來跟寶珠姐見面，她直言開心，因為疫情後已很久沒跟歌迷聚頭，不過就未會考慮出山拍戲。今次活動是寶珠姐首度跟Jay Fung見面，她笑說：「我識佢，我好追上潮流㗎。」而Jay Fung都表示父母知道他要見寶珠姐非常興奮，他想過幫父母攞簽名，但又怕「做多咗」。談到網民統計叱咤播放率，Jay Fung很大機會攞至尊歌及男金，他表示：「好大壓力，有信心，但係隨緣，好多嘢都唔知，今年付出咗好多，比之前亦多好多作品，無論點都覺得係好豐富嘅一年。」他亦透露已幫家人訂機票，希望若攞獎的話家人可以見證。

大批忠實影迷到場與寶珠姐見面，群情淘湧。（陳順禎攝）

寶珠姐非常深閨，很少出街。（陳順禎攝）

寶珠姐表示自己事前已知道誰是馮允謙，並說：「我識佢，我好追上潮流㗎。」令Jay Fung受寵若驚。（陳順禎攝）