頂流男神任評委獲讚有顏值品格高演技好　惟感情事連粉絲都說算了

現年44歲的林峯無綫出身，過往曾演出過《尋秦記》、《律政新人王》、《大唐雙龍傳》、《溏心風暴》系列、《談情說案》、《雷霆掃毒》及《使徒行者》等多套經典劇集，形象入屋。其後林峯還演而優則唱，演員、歌手雙線發展，加上靚仔又Chok到爆的外表，俘虜不少粉絲，風頭可謂一時無兩。

林峯在《溏心風暴之家好月圓》飾演的「管家仔」甘永好，形象入屋。（電視畫面）

林峯還演而優則唱，舉行紅館演唱會。（資料圖片/黃國立攝）

雖然林峯近年轉戰內地，但人氣不減，今年還憑電影《九龍城寨之圍城》再度爆紅，成功由偶像派轉型為偶像實力派；而上星期林峯還驚喜亮相娘家無綫，為台慶擔任嘉賓，獲網民大讚懂得「飲水思源」，形象分和好感度激增。

林峯在電影《九龍城寨之圍城》中的演出令人刮目相看。（《九龍城寨之圍城》劇照）

林峯日前為無綫台慶擔任壓軸嘉賓。（資料圖片/葉志明 攝）

林峯早前任鄭秀文演唱會嘉賓，而他將於明年在香港舉行演唱會。（資料照片）

工作停不了的林峯，近日又現身新加坡，為一個選秀比賽擔任總決賽的評委，當晚林峯以一頭清爽髮型配一身靚仔西裝look示人，並全程用流利國語對答，點評中肯又專業；獲網民激讚：「林峯在新加坡當評委好專業！第一次真正感覺到演員林峯這麼有魅力，他來做評審真的是實至名歸。他的每一個點評都很中肯！然後每位新秀他都會記在本子上一一點評，相信這些年輕一輩的新加坡演員，一定會從中受益匪淺。」

林峯日前到新加坡，為一個選秀節目擔任總決賽的評判。（IG@lam_fung_official）

被讚做評判專業。（IG@lam_fung_official）

同場還有吳君如。（IG@lam_fung_official）

貼文下不少網民留言認同，有網民表示：「你們現在才發現他的閃光點，我十年前就發現了」；豈引另一網民這樣回覆：「一直都發現，除了感情問題，其他方面我都覺得很好， 性格，人品，學識，唱歌，演戲都很好，至於感情問題，就算了，他自己的私事」。依照這位網民所言，10年林峯應該正與吳千語拍拖。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

林峯當年跟吳千語的戀情轟動一時，有傳兩人拍《男人如衣服》撻著，而以往對戀情極低調的林峯，13年首於《勁歌總選》奪得「最受歡迎男歌手」時，竟在台上「多謝BB」，其後更曾當住記者面前大講7次「我真係好愛好愛好愛好愛好愛好愛好愛BB」，不但令吳千語有「吳七愛」之別名，更令人懷疑林峯是否中了「BB降」。當時林峯被指沉迷拍拖，而吳千語出活動身價則幾級跳。

林峯與吳千語以往戀得非常高調。（VCG）

林峯曾公開發表愛的宣言，大講「我真係好愛好愛好愛好愛好愛好愛好愛BB」。（VCG）

不過兩人的戀情只維持了5年便告終，林峯19年與內地模特兒張馨月結婚，翌年誕下愛女Luna，一家三口美滿幸福。現時林峯每次提及老婆和女兒都總是笑容掛面，露出一副冧滋滋的樣子，顧家形象同樣獲得網民大讚。

林峯與老婆張馨月以及囡囡一家三口。(微博圖片)