圈中公認型佬輕摟影迷合照勁親切　身體一敏感部位凸起震驚網民

現年61歲的黃德斌身形健碩又有型，是圈中公認型佬。在效力TVB期間，黃德斌曾演出《金枝慾孽》、《火舞黃沙》及《天與地》等神劇，但外表正派嚴肅，給人一眾「悶」的感覺。自2017年離開TVB後，黃德斌戲劇上作多方面嘗試，並首次拍攝喜劇，在ViuTV劇《大叔的愛》中破格飾演同性戀大叔，無保留演出帶給觀眾耳目一新的感覺。

黃德斌是圈中公認型佬。（資料圖片/葉志明攝）

黃德斌在《大叔的愛》有破格演出，呢一幕表白戲令他爆紅。（《大叔的愛》截圖）

黃德斌近年參與不少電影，在《九龍城寨之圍城》飾 Tiger哥（《九龍城寨之圍城》劇照）。

葉童和黃德斌在黑色話劇《唔講得》中飾演兩夫婦。（資料圖片/梁碧玲攝）

除此之外，黃德斌也有參與電影和舞台劇演出。日前，他首次與香港電影金像獎影后葉童合作上演黑色話劇《唔講得》，獲得外界好評。完騷後，有網民分享在演出場地外野生捕獲黃德斌，並激動說：「一回身就是黃德斌啊啊啊！ ！葉童老師在另一側排隊合照，我都準備走了，下了兩級台階鬼使神差就往回走，然後就看到當時只有三個人在身邊的黃德斌啊啊啊！合照合上了，簽名簽上了，救命第一次追星追得這麼幸運！ ！ ！」

黃德斌狀態極佳。（小紅書截圖）

耐心與影迷交流。（小紅書截圖）

親切合照。（小紅書截圖）

禮貌答謝大家支持。（小紅書截圖）

片中黃德斌雖然一身便服打扮，但狀態極佳，一點都不似年過60，而且耐心地與影迷分享交流和合照，非常親切。網民紛紛留言：「天吶他會輕輕摟著每個合照的影迷耶」、「他再不老我要老了」、「很喜歡他的，很man」、「特別紳士溫柔的感覺」；但也讓人網民被黃德斌的敏感部位吸引住，笑言：「這個男人是怎麼做到讓脖子上凸起的青筋都如此性感」。令人哭笑不得。

黃德斌在場外為影迷簽名合照。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）