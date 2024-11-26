張敬軒向拉票歌迷道歉　自責未履行樂壇政綱怕落區：原諒唔到自己

張敬軒月前經歷喪貓之痛，愛貓Leslie離世，近日剛忙完演唱會的他，今日（26日）送別貓貓，而前一晚他凌晨突然開直播，情緒低落，對於歌迷在街頭為他拉票，一向疼錫Fans你他，坦言感到很抱歉和慚愧，自責今年做得不夠，未有履行年初許下的承諾，表示：「2024年喺工作同屋企之間，我揀咗處理屋企先。」並向曾投票的朋友道歉。



張敬軒與周殷廷、姜濤、陳卓賢、張敬軒、盧瀚霆入圍「我最喜愛男歌手」五強，他去年是這個獎的得主。（IG@cr881903）

張敬軒昨日（25日）舉行完「Not The First X Hins Cheung 期間限定店」，他看見歌迷在旺角街頭幫手拉票，有感而發，坦言心情「唔安樂」。去年張敬軒在《叱咤》前夕都有落區拉票，雖然不是計劃當中，純粹是抱住玩吓心態，但當時他心想：「各位幫我出咗去拉票，我覺得我唔可以坐喺度。」不過今年他並沒有落區，他表示：「如果換着以前，我已經親身去多謝大家，但係今年我覺得由於自己舊年應承咗大家嘅嘢，有啲冇做到，所以變咗我都係好慚愧，同埋好醜怪，覺得自己好錯。」

張敬軒見到歌迷落區幫自己拉票，自覺愧對他們。（IG@hinscheung）

張敬軒說實在沒法原諒自己，近日聽到歌迷說投了票給自己，他並非沒反應，而是不懂反應，他去年曾說獲獎後會實踐一系列「樂壇政綱」，不過最終未有一一實行，張敬軒直言：「攞到獎，躊躇滿志，邊個攞獎唔開心？個個攞獎都開心，尤其我都好多年冇攞過嗰個獎（我最喜愛男歌手），但係有一樣嘢今年唔係好搞得掂，我覺得計劃趕不上變化，年頭一月份我攞完獎，二月都匿埋咗好大段時間，本身plan好晒錄音嗰啲，但係屋企接二連三好多事，我越臨近年尾，今次澳門演唱會，我都喺後台同Support我嘅大家講對唔住，我今年冇辦法原諒自己。所以我今晚睇完嗰段片我覺得好對唔住大家，好多嘢都做得唔好，唔好話有冇盡力做，我覺得我唔夠硬淨，再硬淨啲就好，有時大家擔心返我，亦都係我好唔想。」

張敬軒坦言獲獎後躊躇滿志，不過家中發生很多事，令他深感計劃趕不上變化。（IG@hinscheung）

張敬軒認為要向上年投票給自己的每一位講對唔住，「我覺得喺音樂上面，今年應該要做好，無論屋企嘅原因、身體嘅原因，始終我哋係公眾人物，唔可以唔從公眾角度出發，特別係大個咗，出到嚟同人講自己有咩難處，我覺得係一個懦弱。」張敬軒表示父母年紀都大，自己已去到一個階段，要在工作與屋企間的承諾作出平衡，並說：「2024年，喺工作同屋企之間我揀咗處理屋企先，多謝大家嘅諒解，同埋多謝大家信任。我覺得入到五強，大家都同我上街拉票，象徵住大家都仲信我，或者對我仲有期望，我會好好珍惜呢個期望。」張敬軒認為，今年最大課題是望住屋企人受苦，但自己什麼都做不到，要學習應對強大的無助感。

張敬軒認為，今年最大課題是望住屋企人受苦，但自己卻什麼都做不到，要學習應對強大的無助感。（IG@hinscheung）

他留意到近日有不同的聲音，說：「有評論話好似搽咗面懵膏咁。」他心痛歌迷落區時要面對批評聲音，或承受難受、不舒服的感覺，這是他最不希望發生的事。他承諾：「我會諗辦法做返好，我會諗辦法做返好音樂，始終我都係歌手！」

此外，張敬軒又分享自己下班時，車窗邊有隻飛蛾緊緊抓住車窗，他從未在這區見過飛蛾，他覺得就是愛貓Leslie回來，表達對自己的不捨，所以他也會好好送別對方，「佢等咗我成個月，我都覺得好對唔住佢，想做完Show有能力面對依個嘅時候先至做。」

張敬軒愛貓Leslie早前離世。（IG@hinscheung）