港姐冠軍移民轉當地產經紀　介紹列治文區未提「毒品注射屋」風險

41歲的張嘉兒，是2007年港姐冠軍，她於2015年跟金融才俊Nathan結婚，婚後育有兩女，之後移民至溫哥華，在異地當上了KOL，不時拍片分享近況。近日張嘉兒當上了地產經紀，手頭有不少明星客人，連女星朱千雪都有關注她的消息，但近日張嘉兒拍片介紹列治文當地的社區發展，一味大讚方便好住，卻未有提到當地計劃興建一棟有90 個單位的永久性支援性房屋，又傳出會建立「毒品注射屋站點」，被指報喜不報憂，未夠專業。

張嘉兒移民後轉當地產經紀，拍片介紹列治文區。（IG圖片）

張嘉兒不知不覺移居了溫哥華3年，在當地讀書的她，十分熟悉溫哥華的環境，所以她近日投身了地產經紀行業，還拍片介紹列治文區，指該處食住都很方便，而且有不少大型的購物商場，休閒設施又充足，適合新婚夫婦、一家幾口、退休人士居住，還叫大家有需要可以聯絡她，連朱千雪都忍不住俾like。為她打Call宣傳。

朱千雪都有關注張嘉兒。（IG圖片）

不過張嘉兒卻未有提到今年2月，當地政府動議建立「毒品注射屋站點」。至8月，政府又宣布會興建一棟有90 個單位的永久性支援性房屋，是為低收入人士，無家可歸者，以低廉租金讓他們有個家。但消息傳出後，即有不少當地居民抗議，指部分露宿者是癮君子，亦會帶同其他吸毒者聚居，無形中令當地治安變差，人人自危。但張嘉兒片中未有提過列治文區將會面對的問題，一味鼓勵人移居，明顯是報喜不報憂。

加拿大列治文市政廳於今年2月13日，就當地醫院可能建立毒品注射屋一事投票。大批華人到市政廳附近抗議，反對建立毒品注射屋。（網頁截圖）

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