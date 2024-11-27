前東張女神成註冊催眠治療師　兩年前轉做演員：一度懷疑係咪行錯

前「東張女神」利穎怡（Joan）今年7月宣布離巢，與TVB結束12年的賓主關係，之後過檔HOT TV擔任節目《一線搜查》主持，又踩入電影圈拍攝《爭霸》，瓣數多多，日前她再宣布有新發展，原來她已成為註冊催眠治療師！利穎怡在IG曬出多張證書及溫書的照片，從密密麻麻的筆記足見她下了不少苦功，她又分享了講解催眠及示範催眠的教學影片，相當專業！

前「東張女神」利穎怡（Joan）今年7月宣布離巢。（IG@joannyle）

與TVB結束12年的賓主關係。（IG@joannyle）

之後過檔HOT TV擔任節目《一線搜查》主持。（IG@joannyle）

《見招拆招風水局》。（IG@joannyle）

又踩入電影圈拍攝《爭霸》。（IG@joannyle）

利穎怡在IG曬出多張證書，原來她已成為註冊催眠治療師！（IG@joannyle）

溫書。（IG@joannyle）

溫書。（IG@joannyle）

筆記密密麻麻。（IG@joannyle）

講解催眠。（IG@joannyle）

講解催眠。（IG@joannyle）

利穎怡寫道：「2年前我曾經好唔開心，轉左入一個自我懷疑悲傷漩渦，之後有一位心理治療師給了我很好的建議……最後能幫自己的也只有自己。好多人會懷疑/建議我應該行邊條路，我都一度懷疑係咪行錯咗，不過我深信 一切都是最好的安排💖世界很糟糕，但你能給自己溫柔。呢兩年我一路覺得心理治療真係好幫到人，而命運使然有朋友剛好叫我上個心理治療課程…咁就被我學埋催眠治療啦🌸」

叻女。（IG@joannyle）

幫到人。（IG@joannyle）

示範催眠。（IG@joannyle）

直認曾自我懷疑。（IG@joannyle）

前「東張女神」利穎怡（Joan）。（IG@joannyle）

被封為「東張女神」。（IG@joannyle）

身材出眾。（IG@joannyle）

利穎怡以往為《東張西望》追訪時有勇有謀，表現獲網民大讚，但她曾在追訪美孚老鼠屋業主時遇襲，事後更一度出現俗稱「鬼剃頭」的斑禿情況，雖然現時已康復，但因家人擔心她的安危，她亦直認壓力大，所以在2022年9月離開《東張西望》後轉型做演員，專注拍劇。不過利穎怡雖然參演了不少劇集，但大部分都只是客串或者個案人物，發揮不大，她曾在IG自爆被監製勸說重返《東張》：「他說大環境不太好，現在又少劇開，不是我沒有戲而是大家都沒有太多戲拍，叫我回《東張》，畢竟收視好多人看。」去年10月利穎怡自爆因嚴重濕疹，面部紅腫爛面凹凸不平，以致無法上妝被迫停工休養。不過如今利穎怡已經重新出發，積極工作！

利穎怡曾在追訪美孚老鼠屋業主時被批踭。（電視截圖）

曾拍攝《飛常日誌》。（IG@joannyle）

《逆天奇案2》。（IG@joannyle）

利穎怡感激《黑色月光》一眾拍檔的支持。（IG@joannyle）

視楊茜堯為榜樣。（IG@joannyle）

曾在IG自爆被監製勸說重返《東張》。（IG@joannyle）

去年10月利穎怡曾自爆因嚴重濕疹，面部紅腫爛面凹凸不平。（影片截圖）

被迫停工休養。（影片截圖）

「東張女神」利穎怡。（IG@joannyle）

深受觀眾喜愛。（IG@joannyle）