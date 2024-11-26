余宗遙同朋友自組樂隊認搵食艱難：係香港最搵唔到食嘅音樂範疇

歌手余宗遙（Dez）日前（22日）於西九舉行迷你音樂會，當日他與朋友自組的樂隊「太空計劃」，為大家帶來一連串的經典歌曲，例如：《垃圾》、《2084》等。

余宗遙同朋友組「太室計劃」開騷。（資料圖片）

余宗遙接受《香港01》訪問時透露最近一年長時間留在家，原來他為了鑽研做音樂幕後工作，除了幕後，他最近亦忙於拍微電影：「我就學緊啲演技啦，套微電影個角色就好勁嘅，成套嘢嘅台詞10幾分鐘係有7-8句嘅！」至於角色他則表示是一名「憤世嫉俗嘅外賣仔」而且是戲中男主角。

余宗遙有抱負，想帶樂隊上更大嘅舞台。（資料圖片）

被問到現在是否向演藝方面進發時，他直認不諱：「係啊！都想試吓！」而音樂方面停滯不前則認為是自己交的歌未能迎合市場的需要，所以便開始多方面發展。多方面發展的余宗遙今次連「夾band」都參與其中，他表示他的樂隊「太空計劃」只成立了三個月：「既然solo依家叫停頓咗少少，不如去做一啲真係會叫做鍾意啲嘅嘢啦。」

余宗遙今年少咗音樂作品，最近仲轉型做演員。（資料圖片）

雖然音樂是理想，但談到現實時，余宗遙都逃不了被問到是否「零」收入？他指「收入唔多但未至於零」；「有啲車馬費，其實做呢個show唔係為咗錢啦，為咗錢就唔亼夾band啦！」至於原因大家都不難猜到，他亦有說「夾band應該係香港最搵唔到食嘅音樂範疇」。

對於音樂很有理想的余宗遙直言「想將隊band帶上舞台」，更指自己不是「揸流攤」的。問到未來的計劃時，他坦言已經有很多音樂作品，只是在等待一個機會。而樂隊的類型，他興奮表示「迷幻punk」，至於什麼是迷幻punk，他解釋道：「少少達明一派再溝少少初期嘅Dear Jane，跟住再溝癲峰嘅supper moment再加觸執毛咁。」聽完他的解釋後，不太明白的人可以用比較「港式」來形容他們的樂隊。

余宗遙坦言香港夾band不易，亦搵唔到錢。（資料圖片）

繼續談到音樂作品時，余宗遙亦有提到有幫人寫Demo，而其中一位就是好友丁子朗，原來他年初時已經寫好歌曲給他，但到現在還未推出，更笑指：「我梗係有話佢啦！」他更透露還有一首歌即將會為丁子朗做後期製作：「有另外一首歌寫咗畀佢嘅，睇佢想幾時出就同佢錄埋音。」余宗遙更透露丁子朗新歌更多的資訊，例如是快歌來的，風格則是「city pop」：「啲人入夜凌晨兩三點會聽。」更笑指這歌都很迷幻。

余宗遙寫咗幾首歌畀丁子朗，只係遲遲未出啫。（資料圖片）

今年少了作品的余宗遙未能站上頒獎禮舞台，他坦言有「失落感」：「我會係希望隻作品多人聽多過喺頒獎禮度睇。」