Gin Lee迪士尼城堡前演唱　試十幾條裙終收貨：完成咗做公主願望

日前，Gin Lee李幸倪到香港迪士尼樂園演出聖誕節目「迪士尼聖誕音樂Live！」，聖誕音樂夜以家傳戶曉的迪士尼聖誕樂章傳頌關於禮物的溫馨故事，為大家送上一場音樂盛宴。

Gin Lee李幸倪到香港迪士尼樂園演出聖誕節目「迪士尼聖誕音樂Live！」。

當晚，Gin與香港兒童合唱團在奇妙夢想城堡前演唱多首經典歌曲，並跟米奇與好友為賓客以音樂送上祝福。演出結合光影投射、噴泉水柱與煙火，讓整個夜空都充滿著節日音樂的氣息！她分享道：「可以喺奇妙夢想城堡前表演本身已經好夢幻！成件事好靚，加埋一啲effect、煙花效果、燈光，全部都係非常之靚嘅畫面。我見到嚟睇嘅觀眾，無論大朋友定小朋友，佢哋都充滿喜悅，我覺得好開心，好榮幸有呢一次嘅機會可以同一班迪士尼朋友一齊表演。」

演出結合光影投射、噴泉水柱與煙火，Gin Lee：「可以喺奇妙夢想城堡前表演本身已經好夢幻！成件事好靚！」

在表演中，Gin以紫色low cut晚裝裙配上一頭金色長髮現身。原來為了這次演出，她事前已試了十多條裙，「服裝上面花咗好多時間，試咗差唔多十幾條裙。之前大概知道成個setting係點樣，目標係想好完美咁融入成個setting。呢條裙無論顏色同cutting都好配合成個主題，加埋化妝、髮型同埋accessories全部都花咗好多心思去配搭，出嚟嘅效果都好靚，自己都好開心。」又笑說：「感覺好似完成咗我想成為公主嘅願望，哈哈。」

Gin Lee試足十幾條裙，終於搵到一套襯自己的一頭金髮，當日有如公主一樣。

問到聖誕節部署，她謂如沒有工作安排，便會跟屋企人食聖誕大餐，「年尾通常唔會去旅行，會留返喺香港慶祝。我都會布置屋企、播吓聖誕歌，有啲Christmas嘅氣氛，都想同屋企人一齊入香港迪士尼樂園體驗呢度嘅飄雪聖誕，同埋食聖誕大餐，感受充滿迪士尼特色嘅聖誕傳統。」

Gin Lee表示若聖誕不需開工，她會與家人食聖誕大餐。

由11月23日至12月8日，一連三個周末的晚上香港迪士尼樂園，奇妙夢想城堡將上演熱切期待的「迪士尼聖誕音樂Live ！」。米奇與好友聯同香港兒童合唱團，於不同的表演日分別與三位來自不同地區的著名歌手，為賓客與摯愛譜奏窩心聖誕音樂夜，帶領賓客享受一場音樂盛宴，共度聖誕最動人、最珍貴的時光。