陳懿德終圓夢成台慶主持團　網民列點力數：點解佢可以睇得好通透

今年TVB台慶的司儀團中有「麥美恩接班人」之稱的陳懿德（德德），於2021年參選《香港小姐競選》而入行，26歲的德德入行3年來得到不少的主持機會，今年更升格成為台慶的司儀團之一。

「麥美恩接班人」陳懿德今年升格成為台慶的司儀團之一。（IG圖片)

「麥美恩接班人」陳懿德今年升格成為台慶的司儀團之一。（IG圖片)

原來德德於去年4月開始第一次擔任主持的工作，當時她在社交平台更高興寫下：「好開心第一次做活動MC就係myTV Super 7週年。收到通知做今次MC嘅時候，仲未知可唔可以唔使拐杖上台，所以好感恩，係呢個時候，仍然被挑選，被相信做我第一次嘅MC。」

德德於去年4月開始第一次擔任主持的工作。(IG@taktakrachel)

之後德德第一次自己「擔大旗」做主持就是去年11月25日的《亞洲超星團》首映，當時她亦有興奮在社交平台發長文「My First Solo MC」來表達感受。早前於節目《福祿壽訓練學院》中德德擔任助教時已經得到不少網民的讚賞，除了她自身的口才了得外，亦有協助第一次做主持的郭珮文，令節目流程得以順利繼續，確實功不可沒。

德德第一次自己「擔大旗」做主持就是去年11月25日的《亞洲超星團》首映。(IG@taktakrachel)

陳懿德和郭珮文出席節目《福祿壽訓練學院》錄影，二人在節目中擔任助教。（梁碧玲攝）

德德今次台慶更升格做司儀團，當日她接受《香港01》訪問時曾表示機會難得，而且台慶是她入行的「終極目標」。向著目標不停努力的她，過去都有被網民指「有懶音」，她亦有聽網民的意見去改善一下懶音。她更特地去找了一個配音員去教自己「正字」，亦有去讀司儀稿，以改善情況。所以今次做台慶司儀，德德都繼續獲大量網民大讚，有網民更列點指出她的「好」：「1.出場Mayanne講一家人，你係隔離做動作，攤手向其他artist。好鍾意呢樣，唔係自己講嘢，但會旁邊配合support，睇嘅會覺得更說服（你其他位都有做類似）2. 臨尾應該你講遊戲截止先講快咗。你收咗唔爭，無變odd唔係緊要嘢，尤得佢好過心。3. 最尾祝酒，曾志偉不斷遞酒俾其他人，見你接咗再遞去中間俾鄧梓峰定阿姐，做得好中間啲大佬or姐應該要有酒先。」

德德今次台慶更升格做司儀團之一。(IG@taktakrachel)

當日她接受《香港01》訪問時曾表示機會難得，而且台慶是她入行的「終極目標」。(IG@taktakrachel)

德德好似仙女咁。(IG@taktakrachel)

其實不止一位網民大讚德德做得好，她亦有表示每次主持完都會自我檢討，更會看網民對她的評語，從而去改善她主持的技巧：「其實每一次做show我都會有一個自我檢討嘅環節，睇play back問監製又或者自己諗！然後我好想特別多謝呢位觀眾我每次做完任何節目、司儀佢都會寫一篇好詳盡嘅睇後感比我。寫晒所有我做得好同唔好嘅地方，仲要佢唔止以一個觀眾嘅角度唔知點解佢可以睇得好通透，有一種幕後嘅觀點，而有時我哋諗嘅嘢又好一樣而佢嘅意見係幫咗我好多，多謝你。」

其實不止一位網民大讚德德做得好，她亦有表示每次主持完都會自我檢討。(IG@taktakrachel)

其實不止一位網民大讚德德做得好，她亦有表示每次主持完都會自我檢討。(IG@taktakrachel)

德德除了照顧自己的司儀工作外，仲幫埋其他藝人注意情況，的確好妯細心。(影片截圖)

德德除了照顧自己的司儀工作外，仲幫埋其他藝人注意情況，的確好妯細心。(影片截圖)