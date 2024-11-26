玉氏夫人傳｜林知衍相隔7年再演古裝　與細9年秋泳愚演情侶零違和

由「當代惡女」林知衍率領秋泳愚、金載源和妍雨主演的全新古裝愛情韓劇《玉氏夫人傳》講述姓名、身份和背景都是偽造的外地女子，與為了守護她不惜賭上性命的男藝人之間的生存騙局。該劇除了是林知衍暌違7年回歸古裝之作，更是秋泳愚首度擔任男一的古裝劇！香港觀眾讀完以下《玉氏夫人傳》5大看點後，11月30日起即可到「黃Viu」免費緊貼進度。



1. 林知衍時隔七年再演古裝

林知衍自《黑暗榮耀》後星運大開，自此一劇接一劇；今次她在《玉氏夫人傳》飾演的狗德出生於奴婢家庭，但是天生聰穎過人，還擁有令人稱羨的容貌和樂於助人的溫暖性格；然而為了活下去，她不得不冒用小姐「玉泰英」的身份，甚至連丈夫都是偽造的！談到時隔多年挑起大樑主演古裝劇，林知衍表示：「我一直渴望接拍歷史題材，我也對自己扮演『玉泰英』感到好奇，她是一個角色，同時也是兩個角色；然而『狗德』這個角色讓我越演越著迷，她的智慧和溫暖吸引了我，這是我第一次飾演我想模仿的角色。」《玉氏夫人傳》不但是林知衍暌違7年再度主演古裝，更是她的首部大女主古裝劇，讓人萬分期待。

林知衍自《黑暗榮耀》後星運大開，《玉氏夫人傳》不但是林知衍暌違7年再度主演古裝，更是她的首部大女主古裝劇。

2.秋泳愚首度擔任古裝男一

秋泳愚自2021年出道後累積了不少演出經驗，今年他終於以男一身份夥拍林知衍主演古裝韓劇《玉氏夫人傳》，該劇更是他首部主演的古裝電視劇。劇中他飾演的男藝人千承輝輾轉全國朗讀小說，一次偶然下相遇玉泰英後一見鍾情，即使知道她的真實身份，也願意守護對方不惜賭上性命！為了演好首個古裝角色，秋泳愚亦在開拍下了不少苦功：「我為千承輝準備了很多，包括騎馬、劍術、盤索里和韓國舞蹈，因為都是第一次接觸的領域，所以非常享受！」

秋泳愚自2021年出道後，今年終於以男一身份主演古裝韓劇《玉氏夫人傳》，該劇更是他首部主演的古裝電視劇。

為了演好首個古裝角色，秋泳愚亦在開拍下了不少苦功，包括騎馬、劍術、盤索里和韓國舞蹈。

3.戲如人生 姐弟戀有火花

現年34歲的林知衍和25歲的秋泳愚首度碰頭便合作愛情作品，無獨有偶，現實中的林知衍和李到晛姐弟戀穩交一年半！不過林知衍向來有著童顏美人稱號，讓不少韓國網民大讚她和秋泳愚CP感十足：「她看起來和秋泳愚年紀差不多！」、「看起來像情侶，選角很合適。」

林知衍向來有著童顏美人稱號，讓不少韓國網民大讚她和秋泳愚CP感十足，看不出她比男方大9歲。

4.男女二演技亮眼加分

除了林知衍和秋泳愚外，憑《名校的階梯》獲封「最帥學霸」的金載源、《我們，家》「腹黑女星」妍雨亦會參與演出！女團出身的妍雨近年積極轉型，年前還獲頒女子新人獎，演技漸受肯定，金載源則被視為00後最令人期待的新生代男演員之一，兩人的演出注定會為劇集生色不少。

女團出身的妍雨近年積極轉型，今次都有份演出。

憑《名校的階梯》獲封「最帥學霸」的金載源，被視為00後最令人期待的新生代男演員之一。

5.女奴逆襲逆天改命

《玉氏夫人傳》是一部朝鮮女奴的生存記和成功記，狗德作為奴婢時在寒冬中忍受鞭打、甚至在山路上被人追趕，這些殘酷的經歷都加強了她的生存意志；直至狗德假扮玉泰英後，她隨即從逃亡奴隸變成貴婦，也終於過上自己嚮往的生活，這些反轉都令觀眾大快人心，同時也不禁為她的秘密感到憂慮，更讓人容易沉浸在劇情中！