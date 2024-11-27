烈女影后豪氣請食飯素顏上陣依然省鏡　曾於片場當面指住王晶來罵

兩奪香港電影金像獎影后殊榮的袁詠儀（靚靚），今年加入賀歲檔戰團，早前到馬拉西亞拍攝賀歲片《OMG！阿媽有喜》，片中袁詠儀飾演意外懷孕的媽媽角色，令人期待。

袁詠儀今年加入賀歲片戰團。（小紅書@袁詠儀靚靚）

袁詠儀首次到大馬拍攝賀歲片。（小紅書@袁詠儀靚靚）

袁詠儀片中飾演意外懷孕的媽媽角色。（小紅書@袁詠儀靚靚）

袁詠儀今次拍得好開心。（Facebook@本地製作有限公司）

袁詠儀今次似乎拍得非常開心，早前還豪氣請劇組吃飯，慰勞一班台前幕後。事後，不少人將相片分享到社交平台，當中可見袁詠儀毫無架子，與眾人合照，又教當地的年輕演員講廣東話，氣氛相當開心。不過最讓網民驚嘆的是年過半百的袁詠儀，皮膚仍相當光滑緊緻，就算不施脂粉，素顏上陣都依然省鏡，不愧是香港小姐冠軍兼「最上鏡小姐」。網民紛紛留言大讚：「靚靚氣質气真好漂亮大氣」、「袁詠儀還是美得自然」、「看著照片都覺得她漂亮皮膚好」。

袁詠儀請劇組台前幕後吃飯，全場一齊講：「多謝靚靚姐」，非常震撼。（小紅書）

氹得靚靚非常開心。（小紅書）

與大家打成一片。（小紅書）

袁詠儀片中幾乎都是勁淡妝上陣。（Facebook@本地製作有限公司）

袁詠儀於1990年參加香港小姐競選，並獲得冠軍以及「最上鏡小姐」，其後由公仔箱跳進大銀幕，且發展不俗，曾於1994年和1995年先後以《新不了情》和《金枝玉葉》兩奪香港電影金像獎最佳女主角，成為當時最炙手可熱的女演員。後來有指袁詠儀因意氣風發得罪不少人，而遭到封殺，電影產量因而减少。

1990年港姐三甲，亞軍翁杏蘭（左）最早脫離演藝圈，袁詠儀就成為兩屆影后，梁小冰亦拍過不少劇集及電影。（網上圖片）

當年袁詠儀憑《新不了情》封金像影后是梁家輝和張國榮頒獎給她。（影片擷圖）

1995年袁詠儀再憑《金枝玉葉》封金像影后。（影片擷圖）

烈女個性的袁詠儀更曾在節目《最佳女主角》訪問中自爆試過指住王晶來罵，事緣就是她正在睡覺，對方吵醒她叫她埋位。袁詠儀解釋因為以前同一時間可能拍兩或三部戲，王晶曾答應到點就放她走去拍第二組戲，而她是很講究時間觀念、很準時的，但王晶沒有做到，所以就很生氣地在馬紮上睡覺，「突然有個人走過來，『起身啦！』我已經火冒三丈，你別再搞這種事情，然後也不管是誰，起來就罵人：『又不放人，又不給睡覺！』罵完才知道，啊！原來是導演！但當時又不可以怯，於是蓋回衣服再睡，但其實心裏很害怕。」不過近年袁詠儀已明顯收火，轉行親民路線，與凍齡靚仔老公張智霖和兒子，一家三口美滿幸福。

袁詠儀曾在節目《最佳女主角》訪問中自爆試過指住王晶來罵。（《最佳女主角》電視截圖）

事緣就是她正在睡覺，對方把她吵醒了。（《最佳女主角》電視截圖）

王晶。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

袁詠儀與張智霖相愛多年。(微博圖片)

一家三口好溫馨。（IG@cheung_chi_lam）