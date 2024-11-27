東張西望｜世紀渣男呃女友錢仲哄父母借財仔　最過份係連帛金都偷

昨日（26日）一集的《東張西望》講到一名「渣男」，騙女生錢一個又一個，離譜到帶父母去借錢，令身邊的人都對他恨之入骨。節目組接到報料，指一名叫「阿強」的男士，外表正常，但最後卻成「過街老鼠」，人人喊打。

《東張西望》講到一名「渣男」，騙完一個女生錢後又一個，更帶父母去借錢。(節目截圖)

節目組接到報料，指一名叫「阿強」的男士，外表正常，但最後卻成「過街老鼠」，人人喊打。(節目截圖)

阿強的前女友Lulu，當時認為他是有為青年，但沒想過之後卻變成這樣。Lulu表示與阿強拍拖一星期後就原形畢露，開始問Lulu借錢「課金」打機：「佢係好鍾意打機，超級鍾意打機，差唔多每一日都會課金嘅人，好誇張！但佢冇錢課金，佢就會問可唔可以碌你張卡啊，或者問可唔可以你畀住先。」而阿強更由每個月數千元到之後過萬元，愈碌愈大。阿強慢慢變本加厲，除了用Lulu的卡外，更帶Lulu去「借財仔」。

Lulu與阿強拍拖一星期後就「原形畢露」，更開始問Lulu借錢「課金」打機。(節目截圖)

阿強慢慢變本加厲，除了刷Lulu的卡外，更帶Lulu去「借財仔」。(節目截圖)

Lulu幫阿強借錢後發現惡夢開始，她收到過不同的財務公司追債：「我嗰陣時收咗好多大耳窿電話同財仔嘅信，一日我收到一百個電話，打落我手提，甚至我公司。」最後阿強總共欠Lulu 30多萬，阿強逐個月還錢給Lulu，但一次Lulu因家中急用錢，所以向阿強追回款項，希望媽媽得到及時的治療，卻慘遭對方拒絕，最終媽媽因而離世。

一次Lulu因家中急用錢，所以向阿強追回款項，希望媽媽得到及時的治療。(節目截圖)

Lulu卻慘遭阿強拒絕，最終媽媽因而離世。(節目截圖)

最可惡的是阿強為了錢，連「死人錢」都呃！Lulu表示有天鄰居找她，問到托阿強給她的帛金收到了沒有，Lulu才發現阿強連帛金都貪。阿強除了當Lulu是「人肉ATM」外，阿強更帶自己的父母簽署文件，假裝幫他們買保險，並騙他們是保險受益人，實際卻是向財務公司作擔保借款，阿強父母最後拒絕簽署文件。阿強父母其實都早有聽聞他的惡行，亦與他「割蓆」。

最可惡的是阿強為了錢，連「死人錢」都呃！(節目截圖)

Lulu表示有天鄰居找她，問到托阿強給她的帛金收到了沒有，Lulu才發現阿強連帛金都貪。(節目截圖)

阿強父母其實都早有聽聞他的惡行，亦與他「割蓆」。(節目截圖)

阿強父母其實都早有聽聞他的惡行，亦與他「割蓆」。(節目截圖)

節目組與Lulu致電阿強對質，Lulu問到阿強，有關前女友陳小姐指阿強亦有欠她錢，阿強避而不答，更指是陳小姐一廂情願覺得他欠自己錢。當梁敏巧出聲問他會不會還錢時，阿強更直接掛掉電話，Lulu都有感錢是追不回來的。

節目組與Lulu致電阿強對質。(節目截圖)