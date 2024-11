蔣家旻獲朱千雪岑杏賢慶生　湯洛雯罕缺席IG冇更新再惹懷孕猜測

黃翠如早前在IG宣布懷孕喜訊,獲不少圈中好友及網民送上祝福,準爸爸蕭正楠出席《萬千星輝賀台慶2024》時亦難掩喜悅!除了現時專心養胎的黃翠如缺席台慶盛事之外,有眼利的網民發現身為一線花旦之一的湯洛雯(靚湯)亦未有現身,因而惹來懷孕猜測,而馬國明(馬明)在接受傳媒訪問時就表示「隨緣啦」。日前朱千雪及岑杏賢為蔣家旻慶祝生日,但身為「2Line黨」成員之一的靚湯就缺席,令懷孕傳聞更甚囂塵上!

黃翠如早前在IG宣布懷孕喜訊。(IG@wongtsuiyu)

湯洛雯留言祝賀,而蕭正楠就回覆:「隨時叫馬明搵我!」令人猜想馬國明和湯洛雯是否造人成功,將有好消息公布。(IG截圖)

準爸爸蕭正楠出席《萬千星輝賀台慶2024》時亦難掩喜悅!(陳順禎攝)

馬國明與高海寧出席台慶。(葉志明攝)

蔣家旻在IG曬出與朱千雪及岑杏賢的合照,並寫道:「Time really flies…🥹Thank you for celebrating my birthday from Miss to Mrs💝Grateful for all the love and laughter ♡︎♥︎」據知張嘉兒因身在加拿大未能返港,所以缺席聚會,但靚湯同樣未有現身。其實靚湯同朱千雪及蔣家旻在上個月中曾一起為岑杏賢慶生,但翻查靚湯的IG,她已有超過一個月未有更新,對上一個Post已是10月初與馬明去濟州旅行的相片及短片,當時相中的她已被指孕味甚濃!而靚湯相繼缺席台慶及好姊妹蔣家旻的生日活動,令外界都不禁懷疑靚湯是否已懷孕,但還未可以對外報喜!

但翻查靚湯的IG,她已有超過一個月未有更新,對上一個Post已是10月初與馬明去濟州旅行的相片及短片。(IG@roxannetong)

新婚近一年。(IG@roxannetong)