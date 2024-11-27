蔣家旻獲朱千雪岑杏賢慶生　湯洛雯罕缺席IG冇更新再惹懷孕猜測

黃翠如早前在IG宣布懷孕喜訊，獲不少圈中好友及網民送上祝福，準爸爸蕭正楠出席《萬千星輝賀台慶2024》時亦難掩喜悅！除了現時專心養胎的黃翠如缺席台慶盛事之外，有眼利的網民發現身為一線花旦之一的湯洛雯（靚湯）亦未有現身，因而惹來懷孕猜測，而馬國明（馬明）在接受傳媒訪問時就表示「隨緣啦」。日前朱千雪及岑杏賢為蔣家旻慶祝生日，但身為「2Line黨」成員之一的靚湯就缺席，令懷孕傳聞更甚囂塵上！

黃翠如早前在IG宣布懷孕喜訊。（IG@wongtsuiyu）

湯洛雯留言祝賀，而蕭正楠就回覆：「隨時叫馬明搵我！」令人猜想馬國明和湯洛雯是否造人成功，將有好消息公布。（IG截圖）

準爸爸蕭正楠出席《萬千星輝賀台慶2024》時亦難掩喜悅！（陳順禎攝）

馬國明與高海寧出席台慶。（葉志明攝）

出席蔣家旻的婚禮。（IG@jenniferjshum）

出席蔣家旻的婚禮。（IG@jenniferjshum）

出席蔣家旻的婚禮。（IG@jenniferjshum）

出席蔣家旻的婚禮。（IG@jenniferjshum）

出席蔣家旻的婚禮。（IG@roxannetong）

為蔣家旻慶祝生日。（IG@chiangel1110）

為蔣家旻慶祝生日。（IG@chiangel1110）

朱千雪及岑杏賢為蔣家旻慶祝生日，但身為「2Line黨」成員之一的靚湯就缺席。（IG@chiangel1110）

朱千雪及岑杏賢為蔣家旻慶祝生日，但身為「2Line黨」成員之一的靚湯就缺席。（IG@chiangel1110）

蔣家旻在IG曬出與朱千雪及岑杏賢的合照，並寫道：「Time really flies…🥹Thank you for celebrating my birthday from Miss to Mrs💝Grateful for all the love and laughter ♡︎♥︎」據知張嘉兒因身在加拿大未能返港，所以缺席聚會，但靚湯同樣未有現身。其實靚湯同朱千雪及蔣家旻在上個月中曾一起為岑杏賢慶生，但翻查靚湯的IG，她已有超過一個月未有更新，對上一個Post已是10月初與馬明去濟州旅行的相片及短片，當時相中的她已被指孕味甚濃！而靚湯相繼缺席台慶及好姊妹蔣家旻的生日活動，令外界都不禁懷疑靚湯是否已懷孕，但還未可以對外報喜！

靚湯同朱千雪及蔣家旻在上個月中曾一起為岑杏賢慶生。（IG@jenniferjshum）

靚湯同朱千雪及蔣家旻在上個月中曾一起為岑杏賢慶生。（IG@jenniferjshum）

但翻查靚湯的IG，她已有超過一個月未有更新，對上一個Post已是10月初與馬明去濟州旅行的相片及短片。（IG@roxannetong）

好Sweet！（IG@roxannetong）

好Sweet！（IG@roxannetong）

當時相中的她已被指孕味甚濃！（IG@roxannetong）

當時相中的她已被指孕味甚濃！（IG@roxannetong）

新婚近一年。（IG@roxannetong）