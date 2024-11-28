港青男歌手激讚明星隊美斯超人球技　靈活敏捷速度快：他很厲害的

現年53歲的梁漢文（Edmond），近年轉戰內地，憑綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》人氣急升，與張智霖、陳小春、謝天華、林曉峰等藝人組成「大灣仔哥哥」，綜藝、登台、商演及演唱會全部通殺，瘋狂吸金。

梁漢文近年不停穿梭內地工作。（IG@edmond4gorleung）

梁漢文與張智霖、陳小春、謝天華、林曉峰一起主持節目《大灣仔的夜》 。（梁漢文微博圖片）

除了歌手身分外，梁漢文還是圈中出名的足球狂熱份子，年輕時曾為香港足球代表隊青年軍，所以有一定實力。日前在接受內地節目訪問時，梁漢文還公開點評了香港明星足球隊裡面一位靈魂人物的球技。

梁漢文是香港足球明星隊一員。（梁漢文微博圖片）

梁漢文早前隨明星足球隊去踢友誼賽。（梁漢文微博圖片）

梁漢文有時間在香港就會同明星隊練波。（梁漢文微博圖片）

而這位靈魂人物正是TVB總經理曾志偉。本身是香港明星足球隊一員的梁漢文，剛入行不久便跟明星隊到處做慈善活動或者比賽，有時間在香港的話，也會一個禮拜有兩、三天會跟明星隊一起練球。

梁漢文近日在內地節目中，被要求點評明星隊隊友的球技。（視頻截圖）

梁漢文大讚曾志偉好波。（視頻截圖）

笑指不要看對方個子比較小，其實是很厲害。（視頻截圖）

主持叫梁漢文點評一下隊友的球技，如譚詠麟、李克勤等人誰球技最好？他直言就講起曾志偉，不要小看對方的個子比較小，其實是很厲害的：「他以前也是職業的。所以我剛剛入行沒多久的時候，就碰到他，跟他一起在球場上練球，我說哇，非常的靈活、非常敏捷，然後也非常有職業的素養，速度也很快，很厲害。」

大讚對方靈活。（視頻截圖）

敏捷。（視頻截圖）

有職業素養。（視頻截圖）

速度也很快。（視頻截圖）

曾志偉足球根基其實非常紮實，自細接觸足球，翻查資料，他曾任職業足球運動員, 效力過星島預備組，並曾入選香港青年代表隊參加1973年在伊朗德黑蘭舉行的亞青盃，如今仍積極推廣足球運動。

曾志偉年輕時曾踢職業。（小紅書截圖@香港明星足球队）