異空感應1-10集劇情｜演員陣容+更新時間：陳家樂/陳曉華/阮浩棕

《異空感應》，有王心慰作為監製，戴德廣為編審，由陳家樂/陳曉華/阮浩棕/譚凱琪領銜主演的一套以懸疑、查案為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員陣容。

異空感應1-10集劇情

異空感應第1集劇情(11月25日)

方日進發現他的父親方以信，一名律師，涉及非法活動，方日進十分生氣，更因此放棄修讀法律，離開香港轉讀犯罪心理學。同時，一名記者意外喪生，女警邢可嵐得知事件與富商范國弘有關，但被上司阻止調查，只能暗中查探。

五年後，方日進回港擔任大學講師，受邀協助警方調查案件。法醫助理莊定勤發現了線索，幫助日進分析犯人的特徵。日進和定勤意外發現一具屍體，隨後被可嵐帶回警署問話，最終揭開真相。日進收到一封自稱Mary的求救電郵，與Mary聯絡後驚訝地發現，她的外貌竟與可嵐一模一樣。

異空感應第2集劇情(11月26日)

日進與Mary的通話瞬間中斷，電郵中附有照片，其中一張是用血寫成的T字標誌。進一步搜索後，他得知可嵐五年前因調查國弘而失去了同袍。日進的好友謝迪夫告訴他，景揚大廈的強拍重建背後似乎隱藏著與T字有關的秘密。

日進在大學再次接通了Mary的電話，但當可嵐出現時，Mary卻立刻消失。日進向可嵐透露了關於景揚大廈的線索，而可嵐的調查也有了進展。回到家後，日進找到證據，證明方以信與國弘有關。此時，Mary再次致電日進，讓他終於知道了她的真正身份。另一方面，可嵐卻被一名神秘人悄然跟蹤。

異空感應第3集劇情(11月27日)

可嵐查出方以信和范國弘相識，跟蹤以信時遇到了日進，並設法進入方家調查。日進猜到可嵐的來意，在送她離開時，突然有種不祥的預感，感覺她會面臨危險。日進的母親的戶口收到一筆鉅款，他深信這是來自以信的非法勾當。日進想了解可嵐的調查進展，但他和定勤被人綁架。幸運的是，日進因定勤的幫助而獲救，但定勤卻失踪了。日進憤怒地責怪以信，而以信隨後發生車禍，重傷入院，卻揭示了他的秘密。

日進重返山上尋找定勤，卻發現以信仍未醒來。令他驚訝的是，在他被綁架期間，可嵐曾與Mary通話。

異空感應第4集劇情(11月28日)

可嵐查明了方以信車禍的真正原因，日進開始懷疑此事件與綁架他的案件有關。阮康，方以信的高官朋友，來醫院探望，告訴日進以信手中掌握著范國弘的秘密。同時，阮太向可嵐求助，聲稱她擁有阮康與國弘官商勾結的證據。

日進找到一本記載著以信秘密的筆記，內中充滿了國弘的罪證。正當他準備將這些資料轉交給可嵐時，突然接到了Mary的視像來電。她驚恐地告訴日進，她看到未來的他，被殺手逼上了一輛白色私家車，隨後這輛車發生了大爆炸，日進當場被捲入火海之中！

異空感應第5集劇情(11月29日)

可嵐私下通知重案組保護阮太，此事件引起上司焦紫紅的關注，使可嵐面臨處分。阮太隱藏了一些重要信息，而阮康則逃之夭夭，范國弘依然逍遙法外。范國弘的手下丁泰臣因襲擊日進被捕，成為指證國弘的唯一希望，但他在法庭上卻裝瘋賣傻，一人拿下了所有罪名。日進因與案情有關人士而無法協助警方，卻想出一個方法讓泰臣指證國弘，這需要可嵐的協助。在另一時空，Mary被焦紫紅等人追捕。紫紅拔槍指向Mary，指控她開槍殺人，成為通緝犯的她堅決拒絕自首，與紫紅展開對峙。

異空感應第6集劇情(12月2日)

可嵐為了幫被國弘害死的同袍討回公道，最終獲其妻子的原諒。嵐母何淑娟不想可嵐當警察，着丈夫邢有山幫忙籌謀後路，怎料可嵐已獲調回重案組。日進、定勤搜集資料寫書，往監獄訪問連環殺手林港生，港生似已悔改，故意避談過去……可嵐想念日進卻沒藉口見面，好友陶小寶為可嵐慶生欲伺機表白，怎料可嵐相約同僚及日進聚會，意外發現她與定勤竟是同年同月同日出生。可嵐遺失頸鏈，日進幫忙尋回，可嵐還聽到日進手機內的特別歌曲，氣氛浪漫！

異空感應第7集劇情(12月2日)

日進、定勤再訪問港生，取得進展！日進、可嵐為定勤補祝生日，定勤喝醉，時自稱是定勤女友的Candy出現，日進後來發現她與定勤關係似非比尋常。少女羅秀惠失蹤，可嵐約日進幫忙搜索，怎料後來懷疑秀惠遭姐姐羅秀婷殺害！另一時空，Mary逃過紫紅的追捕，努力追查日進的下落，要求日進好友謝迪夫帶她到日進之前失蹤時的匿藏處，於單位內有可怕發現……Candy跟蹤定勤至大學，與定勤起爭執，日進趕至發現定勤中刀受傷……

異空感應第8集劇情(12月2日)

定勤送院治理，日進、可嵐勸定勤報警卻不果，定勤道出與Candy的關係。秀婷否認殺害妹妹秀惠，再接受盤問卻間接承認與秀惠發生爭執後殺了她，後來又推翻此事。可嵐覺可疑，找日進分析案情，日進推斷秀婷曾患情緒或精神病，可嵐調查後有發現！定勤出院，日進、可嵐聯手引出Candy，卻遇上阻滯……日進設法獲得秀婷的信任，與可嵐陪同秀婷上山重組案情，秀婷確信自己沒有殺人，日進、可嵐最後卻在山上找到秀惠的屍體！

異空感應第9集劇情(12月2日)

秀惠的父母羅啟釗、曾萍麗驚聞女兒死訊，趕去認屍，悲痛欲絕。定勤通知可嵐，指秀惠死於窒息，初步排除秀婷是兇手。警方接報得知啟釗欲對家人不利，日進有預感，預視到啟釗推秀婷下樓的畫面，忙找可嵐去救人……警方在秀惠衣服上有發現，懷疑兇案與秀惠的男友有關！日進、定勤陪謝迪夫往秀惠居住的圍村拍片，意外打探到秀惠的外婆盧美蘭有所隱瞞。可嵐循秀惠男友提供的線索追查，揭發意想不到的秘密！同時，定勤在殮房亦有發現……

異空感應第10集劇情(12月2日)

日進、可嵐與定勤懷疑有人因財失義，對秀惠動殺機。警方擒獲關鍵人物，得知更多有關秀惠的秘密。日進、定勤找不到美蘭，往找萍麗查問，發現萍麗暈倒廳中，萍麗稱與美蘭因殮葬之事起爭執，被她打傷，兒子被美蘭帶走。日進、定勤及後發現一間小屋失火，在屋外發現美蘭受傷倒地，定勤入屋救其孫兒，竟被人打暈……日進等人要救回萍麗的兒子。同時，兇案的真相終於水落石出……另一時空，Mary相約迪夫見面，紫紅此時卻突然出現……

異空感應演員陣容

陳家樂 飾 方日進

學生時期因知道父親涉及非法活動，放棄修讀法律，轉而修讀犯罪心理學，5年後成為大學教授。

陳曉華 飾 邢可嵐/Mary

邢可嵐是一名女警，五年前因調查國弘而失去了同袍。邢可嵐/Mary樣子是一樣的。

阮浩棕 飾 莊定勤

法醫助理

阮浩棕屬靚仔小生類別，真係唔錯。（《異空感應》劇照）

譚凱琪 飾 焦紫紅

刑偵組督察,重案組督察

魯振順 飾 方以信

方日進的父親。