馮盈盈冇劇同冇綜藝拍唔覺畀公司冷落：暫時仲未有一個落實嘅安排

藝人馮盈盈昨日（27日）於九龍灣一間中學與一班學生分享閱讀心得，「做足功課」的馮盈盈更準備了7本自己看過的書與同學分享，希望可以藉此推薦給同學仔。

馮盈盈今日於九龍灣一間中學與一班學生分享閱讀心得。(胡凱欣 攝)

馮盈盈今日於九龍灣一間中學與一班學生分享閱讀心得。(胡凱欣 攝)

同學仔好踴躍。(胡凱欣 攝)

馮盈盈接受《香港01》訪問時指沒有局限自己偏看哪一類型的書：「我覺得睇書應該係好有樂趣，可以好relax嘅事。所以揀書最緊要係揀自己鍾意同有興趣嘅，喺嗰幾本書入面有一啲係詩歌集啦，有一啲係小說，有一啲係資訊性比較強嘅工具書，咁我自己會特別推介嘅係《未來必備嘅四大能力》。」

馮盈盈接受《香港01》訪問。(胡凱欣 攝)

「做足功課」的馮盈盈更準備了7本自己看過的書與同學分享。(胡凱欣 攝)

馮盈盈被問到最近很少拍劇，她表示拍劇要等公司安排：「暫時仲未有一個落實嘅安排，咁但係我覺得作為一個藝人，就算係未有劇集需要拍攝嘅時候都唔代表係休息嘅。」馮盈盈指這段時間都非常充實，可以安排不同的工作或培養不同的興趣及嚐好。正能量滿滿的她更表示要裝備好自己，讓時間過得更有意義。

馮盈盈表示拍劇要等公司安排。(胡凱欣 攝)

除了拍劇少外，連綜藝都少了，馮盈盈被問到會否覺得被「冷落」時，她笑言不覺得：「我好感激公司幫我安排呢個慈善嘅活動，咁所以其實我一直嘅工作行程表都好充實嘅，所以頭先所講啦，一個藝人除咗主要拍劇或者節目可以畀好多人見到之外，亦都有好多唔同方面嘅工作。」

馮盈盈唔覺畀公司冷落。(胡凱欣 攝)

馮盈盈未來主要都以教育為主，她提到下星期已經要到另一間學校進行分享會，更會成立一個以教育為主的影片頻道，向大家宣揚學習的樂趣。