蔡思貝《與天地對話》爆喊剖白洗底　隻字不提學歷事件被指欠真誠

33歲的視后蔡思貝（Sisley），港姐卸任後便獲公司全力力捧，入行7年便已登上視后之位，於2020年憑《踩過界II》中「趙正妹」一角，奪得「最佳女主角」，是首位以29歲之齡成為「90後」視后。但多年來，蔡思貝負面新聞、緋聞不斷，曾被封「人肉發電機」，甚至有指她介入王浩信及陳自瑤的婚姻，所以觀眾緣一般，早前TVB高層樂易玲進駐小紅書，更有大批網民湧入奉勸「別找蔡思貝演戲」，短短數小時有超過6,000人讚好。

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位。（IG@sisleychoi）

蔡思貝異性緣極佳。（IG@sisleychoi）

蔡思貝入行以來負面新聞、緋聞不斷，觀眾緣一般，（IG@sisleychoi）

TVB高層樂易玲進駐小紅書，更有大批網民湧入奉勸「別找蔡思貝演戲」，短短數小時有超過6,000人讚好。（小紅書）

近日，無綫最新一輯《與天地對話》找來蔡思貝做嘉賓，三集節目中，蔡思貝爆喊剖白入行至今的內心感受，包括自揭已一年無拍劇、曾壓力爆煲出現幻覺幻聽、自爆有容貌及身形焦慮、因工作不敢生小朋友、甚至重提「食飯緋聞」等，疑是想幫蔡思貝洗底。但心水清網民卻指出節目中，三集節目中，蔡思貝的確有講到學歷，但只是講了她13歲赴新西蘭升學，思鄉掛住屋企人，父母因無錢所以未有赴新西蘭出席其畢業典禮，令她很不開心，但就隻字未有交代「假學歷風波」，未夠真誠。

蔡思貝踏足神秘孤島—索科特拉島，拍攝《與天地對話》。

蔡思貝自揭有容貌及身形焦慮，亦曾壓力大致出現幻聽、幻覺。

蔡思貝重提「食飯緋聞」，網民自動代入王浩信。（《與天地對話》截圖）

外界認定蔡思貝是王浩信和陳自瑤婚變傳聞的導火線。（視覺中國）

翻查資料，蔡思貝當年13歲獨自遠赴紐西蘭留學，之後大學轉往德國海德堡大學修讀民族學，因而懂得德文，但她未能完成第一年課程便回港參選2013年香港小姐，最後奪得亞軍入行。而正當上位之際，卻爆出「假學歷風波」，外界質疑其學歷真偽，當時相當轟動。

節目中講起家人，蔡思貝不禁眼濕濕。

蔡思貝13歲起遠赴新西蘭讀書。

蔡思貝當年學歷被質疑。

蔡思貝自認從小個性孤僻，孤僻程度就連全家人出門，落街後先發覺「漏咗個女喺屋企」！

蔡思貝被踢爆兩個月內完成菲律賓比立勤國立大學（BSU）的學士學位，繼而再爆她申請入讀美國威斯康辛州協和大學碩士學位時，其母親疑未有申報親屬關係，更為她撰寫推薦信，但推薦信中連菲律賓比立勤國立大學的英文都串錯等疑點重重。有法律人士稱撰寫人或涉嫌作虛假陳述，當時蔡思貝雖然受盡各方抨擊，但未有正面回應，有傳媒向她求證，蔡思貝只表示要了解過才回應。但「真相」至今仍是一個謎。難怪有網民留言：「了解完個假學歷未？」、「佢虚報假學歷喎！」、「淨係諗起 菲律賓 大學」、「其實應該安排佢重返菲律賓到訪母校」。

蔡思貝已有一年無拍劇。（《與天地對話》截圖）

蔡思貝與自己對話時，忍不住爆喊。（《與天地對話》截圖）

蔡思貝三集節目中，未有提及假學歷一事。（《與天地對話》截圖）

真情流露。（《與天地對話》截圖）

真的有眼淚。（《與天地對話》截圖）

對於蔡思貝學歷被質疑事件，無綫當年也是力撐，時任無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明表示，翻查蔡思貝2013年香港小姐期間，報名時所提交的學歷、文件，顯示她當時在德國一間大學剛完成一年班課程，準備讀二年班的時候，返回香港參選香港小姐，核對過發放給傳媒的資料，同蔡思貝提交給無綫的資料是相符，無任何差異，稱當時大會發布的資料，蔡思貝是一名學生，大學程度。而對回學歷文件是完全正確。又言有關其它學歷問題，無綫不會作進一步的回應。

以前的蔡思貝和成長後的蔡思貝。（《與天地對話》截圖）

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而在最後一集節目尾聲，蔡思貝坦言自己每講一句說話或做不同的事情，都會被人莫名的扭曲或誤會。但說到這時，她忍不住爆喊。但蔡思貝深呼吸後說，她都有成日提自己，不用害怕，因為要相信理解你，和你志同道合的人是不需要強求，勇敢地繼續走你相信的路，做回以前那個無懼的自己，別要因為別人的誤解，令到自己不開心。

蔡思貝希望做回當初無懼的自己。（《與天地對話》截圖）

父女隔空對話，非常催淚。（《與天地對話》截圖）

父母肉赤女兒受傷。（《與天地對話》截圖）