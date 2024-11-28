楊茜堯回應《巾幗4》收視撼贏《黑色月光》：最緊要觀眾嘅口碑

楊茜堯今日（28日）出席台慶劇《黑色月光》宣傳活動，她接受訪問回應《巾幗4》收視撼贏《黑色月光》：「收視唔可以著重喺數字去睇，最緊要睇觀眾嘅口碑同埋大家嘅討論度，我覺得有陣時嘅收視高與低唔係代表套劇唔好，有陣時好多因素，可能（觀眾）未必即刻可以睇到嗰一個時段，整體嚟講TVB今年嘅台慶劇質素同埋成績都好好。」

楊茜堯今日（28日）出席台慶劇《黑色月光》宣傳活動。（張祖銘攝）

難忘劇中在王浩信面前崩潰的戲份

提到大結局其中一幕打林夏薇一巴，她表示：「我哋通常打戲唔會拍好多take，打嗰個人大壓力過畀人打嗰個，因為打嗰個好驚連累到對手又要拍過，所以通常都係一take過，我印象中都淨係拍咗一take。」被問到劇中最難演繹的一場，她直言：「情感方面嘅戲囉！好似噚日播出嗰一場喺王浩信面前崩潰行為，當陣時演嘅時候都有啲壓力，從來都冇透露過自己嘅心聲，嗰一下要喺個男人面前表露自己嘅情感，個角色嘅關口好難過。」

楊茜堯指大結局打林夏薇一巴拍攝一take過。（張祖銘攝）

透露傾緊演出新影視作品工作

至於是否有伏筆繼續拍續集，她直言：「主打復仇嘅線睇吓延伸到去點樣，如果觀眾好鍾意就希望監製去諗一諗。」談及劇中打林夏薇一巴是否參考當年《宮心計》的劇情，她表示：「從來都冇諗過，我只不過係投入角色嘅需要，當投入角色就唔會有任何雜念，可能觀眾會抽出以前演嘅角色，諗起曾經演出過嘅片段拼合埋一齊，呢一個都係觀眾嘅反應。」她透露現階段已經收到一些影視作品的邀請，並表示：「都要傾吓，安排好屋企先，暫時都未可以公布！」她續指不介意出埠工作，並透露：「出埠工作對我嚟講就等於放假。」

楊茜堯指出埠工作等於放假。（張祖銘攝）

預告會贈送嬰兒用品給黃翠如

被問到有否恭喜黃翠如懷孕，她說：「有恭喜佢啊！不過當時佢都唔可以講，知道都唔講得住，雖然我喺新劇先真正認識佢，我覺得自己多咗個姨甥嘅感覺。」她分享自己會收拾一些嬰兒的衣服贈送給黃翠如。