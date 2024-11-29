「賈名媛」邱芷微辦嫁妝戴金豬牌望年生貴子　未婚夫胃癌康復理想

現年37歲的邱芷微（Chelffy）憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」一角成功入屋，她在戲裡戲外都對「武夫佬」一往情深，將於明年2月28日與拍拖10年、曾參與無綫節目《功夫新星》的陳志忠（Wilson》拉埋天窗！昨日（28日）一對準新人到尖沙嘴一間珠寶店準備辦嫁妝，試戴流星錘般大的龍鳳鈪，還有大大串的金豬牌頸鏈，喻意年生貴子。

邱芷微憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》的「賈名媛」一角成功入屋。（梁碧玲攝）

辦嫁妝梗係要金碧輝煌。（梁碧玲攝）

邱芷微和陳志忠近年各自患病，陳志忠在2020年確診患胃癌，要切7/8胃保命，陳志忠說：「做咗一年化療，依家recover得非常之好，連我主診醫生都有問我，如果有講座可唔可以同其他病人分享一下。」他指患癌不可怕，最重要是積極治療「早啲知早啲醫」，他續說：「我發現時係第一期，但胃癌一定要切咗個胃（7/8）先可以攞去做化驗，咁先知你第幾期。」4年過後，陳志忠康復情況理想，已回復昔日的健碩身材，「喺醫生角度我係完全好返晒，不過要定期去檢查，自己飲食亦會小心啲。」

邱芷微同陳志忠都好鍾意小朋友，計劃婚後全速造人！（梁碧玲攝）

呢對流星錘咁大嘅龍鳳鈪，點都要試下。（梁碧玲攝）

邱芷微和陳志忠近年各自患病，仍對對方不離不棄，好恩愛。（梁碧玲攝）

邱芷微多年來亦受類風濕關節炎困擾，要長期服藥，但由於他們都好喜歡小朋友，一早為生BB做好準備，她說：「我哋係比一般人再計劃多啲，唔簡單，要好小心！我哋要提早半年至一年，醫生都同我度點轉藥或停藥方案，現在我控制得都好好，停咗生物製劑，慢慢減淡，其實都唔錯。」陳志忠對自己患病期間，女友仍不離不棄十分感動，他說：「我冇冇過佢唔要我，當時反而擔心自己日後會變成點，未做手術前唔知自己係點樣，所以諗好多嘢，日後身體狀況會係點，真係好驚好緊張，好好彩出嚟結果好理想。」

陳志忠叫晒邱芷微嘅父母親戚一齊嚟見證求婚一刻。（ig@chelffy）

真係好驚喜，開心到喊呀。（ig@chelffy）

真係好驚喜，開心到喊呀。（ig@chelffy）

已經影咗婚紗相。（ig@chelffy）

佢哋話用咗「幸福價」籌備婚禮。（受訪者提供）

恭喜！（受訪者提供）

性感婚紗，好靚呀！（受訪者提供）

談到籌備婚禮情況，他們笑言是「幸福價」，邱芷微透露家人已為她準備好多金器做嫁妝，她說：「屋企人好錫我哋，有啲（金器）係屋企傳承落嚟，預咗大婚嗰日成身都係。」不過，未來老公有另一種看法：「最重要靚同得體，有金碧輝煌嘅感覺，但都要襯返套衫有一種時尚感，如果襯到好誇張，唔好睇就冇意義。」婚禮亦會邀請《愛．回家》一班演員，陳志忠說：「好似開Party咁，大小姐（林淑敏）都搵咗，我同佢識咗仲耐過佢（邱芷微），求婚片都有搵佢幫手。」

陳志忠曾切7/8個胃保命，現在已完全康復。（梁碧玲攝）

邱芷微嘅類風濕關節炎已受到控制，逐漸減藥，為生BB做好準備。（梁碧玲攝）

陳志忠話患癌唔可怕，最重要積極面對，充滿正能量。（梁碧玲攝）

場地提供：六福珠寶

陳志忠曾參加《功夫新星》，好大隻。（IG@wilsonchan_1）

曾切大部份胃保命。（IG@wilsonchan_1）

邱芷微的類風濕關節炎一度頗嚴重。（ig@chelffy）

戲中「賈名媛」亦好鍾意「功夫佬」池子孝，而阮政峰亦係透過參加《功夫新星》入行，好有緣。（TVB截圖）