王海榛揭爺爺王天林片場鮮為人知一面　所有影帝都會對他做呢件事

人稱「天林叔」的已故香港著名導演王天林，曾執導多套膾炙人口的影視作品，捧紅過不少巨星，而且桃李滿門，包括兒子王晶、杜琪峯、林德祿及已故的林嶺東等多位大導演都是其徒弟。王天林在2002年的時候獲頒金紫荊終身成就獎，足見他無論在電視圈抑或電影界都德高望重，舉足輕重。除了幕後外，王天林也有客串電影演出，尤其賀歲片《嚦咕嚦咕新年財》裡面他所飾演的「天叔」，至今仍令人印象深刻。而其孫女、王晶女兒王海榛（前名：王子涵），日前就在社交平台，分享了爺爺在片場鮮為人知的一面。

天林叔在影視圈舉足輕重。（視覺中國）

王海榛和爺爺王天林及爸爸同台。（視覺中國）

王海榛表示大家對爺爺最熟悉的是應該是對方退休之後，經常都會在杜琪峯的電影裡出現，例如《黑社會》、《嚦咕嚦咕新年財》。王海榛稱爺爺在演戲方面其實是很投入，但當時年紀大行動有點不方便，「去到現場呢，佢唔使行路架，佢只係需要坐喺度，然之後演戲，佢嗰個位置係非常舒服，咁當然有啲戲份佢都行幾步。」

王海榛拍片分享爺爺在拍攝現場鮮為人知一面。（小紅書）

王天林在《黑社會》飾演「鄧伯」。（《黑社會》電影截圖）

當然不少得《嚦咕嚦咕新年財》。（《嚦咕嚦咕新年財》電影截圖）

王海榛又指爺爺在片場就是一個萬千寵愛在一身的小朋友，所有的影帝都會走過來問他：「你肚唔肚餓呀？你攰唔攰呀？你ok嘛？個個都會走過嚟關心佢，即係杜Sir自己都會：『Er，攰唔攰呀？做一陣先啦！攰話畀我知喔』，個個都好錫佢，好關心佢。爺爺都會話：『冇嘢，ok呀，好好呀，食嘢啦。』好可愛架。」王海榛直言爺爺真的是一個很平和的人。

王海榛指爺爺在片場就是一個萬千寵愛在一身的小朋友。（小紅書）

所有影帝都話關心爺爺「你肚唔肚餓呀？你攰唔攰呀？」（小紅書）

笑指爺爺拍戲時只需要坐著就可以。（小紅書）

除了爺爺外，王海榛也有分享爸爸王晶在片場的小故事，稱爸爸以前在香港開工的時候，聽過很多藝人說過，片場會變成一個大食會，夏天會有西瓜、芒果西米露，「我聽過佢哋最誇張嘅一次，係喺跑馬地開工，但係有深井燒鵝食；爹哋又會請食下午茶，奶茶、蛋撻、西多士、雞髀咩都有。所以佢哋成日都話開晶哥工好開心。」

王海榛稱爸爸會把片場變成大食會。（小紅書）

深井燒鵝都有。（小紅書）

王海榛稱跟爸爸開工有好多嘢食，好開心。（小紅書）

另外，生於電影世家的王海榛，自細與電影便有著奇妙的關係，她說她出世的時候，爸爸正拍攝《賭神》、據她所知該片當年片房是有破紀錄（《賭聖》香港票房總收入3706萬港元，為1989年香港電影票房冠軍），所以她覺得自己是幸運星。

王海榛也有談及爸爸王晶。（小紅書）

王海榛說她出世的時候，爸爸正拍攝《賭神》。（小紅書）