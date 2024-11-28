聲生不息 |廣東歌沒落港樂已死？ 陳奐仁：悲觀的話可以這樣認為

曾幾何時香港樂壇百花齊放，廣東歌在東南亞影響力甚大，在亞洲音樂市場佔據一席位。但近年港樂不斷被批評漸漸失去原有光芒，甚至被指「港樂已死」。對此近日內地綜藝節目《聲生不息大灣區季》播出，有不少香港音樂人對這話題作出回應，大部分人直言不諱舊時代過去就讓它過去，實在難以回復從前的輝煌時期。

近年不少人直言「港樂已死」。（微博圖片）

曾為羅文創作《好歌獻給你》、陳百強《偏偏喜歡你》等著名音樂人的鄭國江就表示：「樂壇已死我是聽過的，這個也是大家可能感覺到的一個現象。」而曾為張學友作曲《愛你痛到不知痛》、陳奕迅《愛是懷疑》等的陳奐仁對此就認為：「如果悲觀的話可以這樣認為，是合理的。」而代表作有莫文蔚《忽然之間》、古巨基《必殺技》的林健華亦認為：「其實我會認為香港的輝煌樂壇，舊的時代是已經過去。」

著名音樂人鄭國江。（微博圖片）

著名音樂人林健華。（微博圖片）

而代表作有劉德華《一起走過的日子》等的著名作曲家、電影配樂家胡偉立，問到復興港樂行動還有意義嗎？他就二話不說：「是緬懷，一個事物產生了以後，它一定會消亡，所以現在你們緬懷這個東西，只不過是減緩它消亡的過程。但是，糾結這些幹嘛，輝煌過了，過去就過去了，那個時代是過去了，你可以再創，絕地求生。」還有不少音樂人都認為港樂輝煌時代已過去了。

著名作曲家、電影配樂家胡偉立。（微博圖片）

廣東歌曾在東南亞影響力甚大。（微博圖片）

雖然港樂難以回到從前輝煌，但著名作家蔡瀾認為香港音樂還是有希望的：「香港是一隻不死鳥，永遠會重生，不怕，不擔心，需要心平氣和地等待，一直要等很久，（那我們可以為它做些什麼呢？）繼續地愛，不斷地愛，就夠了，已經過去的就讓它過去，還有後面一浪還要來的。」