伍富橋同關禮傑「父子裝」現身記招：有冇諗過其實我哋係一早夾埋

慈善節目《歡樂滿東華》今日（28日）舉行記者會，記者會率先公布藝人關禮傑會連同兩位小生伍富橋及許家傑一同表演拉丁舞。關禮傑與伍富橋以「父子裝」現身，原來二人剛好撞衫，亦會為同一部分獻舞，伍富橋率先透露拍檔為梁敏巧。

關禮傑與伍富橋以「父子裝」現身。(陳順禎 攝)

伍富橋接受《香港01》訪問時即笑言與關禮傑是約定的：「有冇諗過其實我哋係一早夾埋嘅呢？因為我哋一齊做同一個items啊嘛，我哋有我哋自己嘅costume係好make sense。」

伍富橋話同關禮傑是約定的，所以才會穿同一件衣服。(陳順禎 攝)

伍富橋本身已經是跳舞高手，中一已學習拉丁舞，曾為香港代表隊成員，亦於14至15時曾出戰東亞運動會，所以舞蹈對他來說完全不是一件難事。伍富橋表示「跳舞靈魂已經入晒骨」：「隨時ready可以跳舞，到依家練咗兩日，已經學晒啲舞步，希望幫到件事。」到底幫什麼忙？

伍富橋本身已經是跳舞高手，中一已學習拉丁舞，曾為香港代表隊成員。(陳順禎 攝)

原來伍富橋當晚的舞伴梁敏巧是「舞蹈新手」：「佢對跳舞嘅經驗都比較少，所以希望可以幫到佢。同埋我自己可以再喺《歡樂滿東華》表演，尢其係跳舞，我係好開心！」伍富橋今次這麼興奮除了自己是東華三院的舊生外，更有回餽東華三院，他會定期回東華三院的學校教學生跳舞，但他最希望的其實是可以帶他教的學生到《歡樂滿東華》這個舞台上一起表演。

原來伍富橋當晚的舞伴梁敏巧是「舞蹈新手」。(陳順禎 攝)

談到跳舞，伍富橋表示會從旁給予意見，因為：「佢哋唔係對拉丁舞同標準舞好熟，即係唔係佢哋嘅專項，反而我係專項。但今次除咗拉丁舞之外，仲有隻舞跳華爾滋添，都係我嘅強項，咁所以我有畀返小小意見點樣做返好啲。」

談到跳舞，伍富橋表示會從旁給予意見。(陳順禎 攝)

至於說到與梁敏巧一起跳舞，伍富橋被問到會否怕老婆「呷醋」，他即大讚老婆很大方：「我哋係一齊做嘢啊嘛，大家知道大家係做嘢，所以係好正常嘅，完全冇介意呢樣嘢！非常之放心嘅！」

說到與梁敏巧一起跳舞，伍富橋被問到會否怕老婆「呷醋」。（IG：@alvinngfukiu）