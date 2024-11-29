東張西望｜「痴漢」粉絲周圍問人借錢　盜用信用卡再開空頭支票

日前《東張西望》講到收到報料者指有一名日本女聲優的粉絲什麼都是假，除四周借錢外，更偷其他粉絲的信用卡偷刷。報料者：「呢個Anson呢，我識咗佢之後，除咗佢個名同真係有呢個人之外，佢所有嘢都係假！包括職業啦佢嘅background啦，就算連佢嘅人際關係，所有嘢都係假嘅」、「我會形容佢係一個好恐怖嘅人囉，因為我冇辦法令佢停止騷擾我！」

報料者指有一名日本女聲優的粉絲什麼都是假，除四周借錢外，更偷其他粉絲的信用卡偷刷。(節目截圖)

報料者指有一名日本女聲優的粉絲什麼都是假，除四周借錢外，更偷其他粉絲的信用卡偷刷。(節目截圖)

這些報料者都是透過共同嚐好而認識這位Anson，Anson與他們成為朋友後，開始偷呃拐騙，更對其中一位女報料者展開痴戀的行為。Anson先後向不同的人借錢，他們曾在工廠大廈共同租用地方作聚會之用，但出現了物品失竊的事件。除了他們自己有失竊外，工廈對面的迷你倉亦被人偷竊，一批價值十萬的手辦模型不翼而飛，後來有一批來歷不明的模型出現在他們共同租用的工廈內。

這些報料者都是透過共同嚐好而認識這位Anson。(節目截圖)

報料者不禁懷疑Anson偷了對面迷你倉的模型後，轉手出售來還債。Anson債台高築仍可以多次遊日，令他們都疑惑Anson的錢從何而來。有報料者指發現自己的信用卡無故被用來訂酒店及機票，金額合共達8萬元。

Anson債台高築仍可以多次遊日。(節目截圖)

經查證後發現，刷這位報料者信用卡的人就是Anson，但Anson則指是借用他的卡，不肯承認是偷，最後報料者向日本及香港報案都不獲受理，最終他們在日本找到Anson，即場與他對質。經過一番爭拗後Anson開了支票予他們，Anson更叫他們兌換時先致電他媽媽。

經查證後發現，刷這位報料者信用卡的人就是Anson。(節目截圖)

報料者向他媽媽查詢後發現支票原來是Anson冒簽的，他們指：「我即刻諗到佢冒簽，又係空頭支票，可以報警啦。」但因為這些事發生在日本，所以香港警方表示不受理。預告中可見明日（29日）一集將會揭露Anson的「痴漢」行為到底有多恐怖。

報料者向他媽媽查詢後發現支票原來是Anson冒簽的。(節目截圖)

報料者向他媽媽查詢後發現支票原來是Anson冒簽的。(節目截圖)