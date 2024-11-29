馮德倫被問會否再拍偶像劇神回化尷尬　同場千禧女神凍齡狀態驚人

馮德倫是不少女士心目中的男神，拍攝《美少年之戀》時期正值顏值巔峰，加上笑起來那兩個迷人酒窩，可以說是風靡萬千少女，縱使現在年到半百，但魅力不減，身型依舊，而且還愈老愈有型，現時的他可以說是極具男人味。

吳彥祖與馮德倫當年拍攝基情戲《美少年之戀》時都正值顏值巔峰。（《美少年之戀》劇照）

馮德倫於2015年執導AMC美劇《荒原》（Into the Badlands），成功進軍美劇市場。（葉志明攝）

馮德倫和舒淇於2016年9月在捷克拍攝電影《俠盜聯盟》時閃婚。（資料圖片）

現時50歲的他極具男人味。(資料圖片/葉志明 攝)

近日，馮德倫出席有份參演的人氣劇《太陽星辰》的宣傳活動。席間，馮德倫被主持問到：「有考慮重回偶像劇賽道嗎？」他皺一皺眉頭，然後笑說：「哈哈哈，偶像劇，嘔吐的嗎？其實我出道的時候，曾經也是一個小鮮肉，我曾經也是美少年。」現場有人大呼：「現在也是啊！」馮德倫續說：「曾經，但是那個時候已經回不去了，就現在變成那個大叔也蠻好的。」成功化解尷尬。

馮德倫被主持問到：「有考慮重回偶像劇賽道嗎？」時，皺一皺眉頭。（抖音）

大玩爛Gag。（抖音）

化解尷尬。（抖音）

馮德倫謙稱自己曾經也是一個美少年，但現在回不出了。（抖音）

網民紛紛留言大讚：「馮德倫是真的帥啊！」、「馮德倫已經把幾乎所有同齡男演員甩出十條街」。至於身旁45歲的周勵淇同樣搶鏡，2020年周勵淇誕下仔仔Morris，之後主力照顧屋企，但凍齡有道，皮膚白滑緊緻，至今依然省鏡，近年她再次活躍幕前，在《太陽星辰》裡面飾演劉雅瑟媽媽，非常有發揮。而網民對她的不老靚樣更是驚嘆：「周勵淇好美呀，童年女神啊」、「周勵淇都沒變十年如一日」、「周勵淇顏值在線呀」、「周勵淇還是那麼美啊，皮膚又白」。

馮德倫好有型。（視覺中國）

網民讚周勵淇靚樣十年如一日。（視覺中國）

周勵淇與黃宗澤在《紥職3》裡有感情線，但表示未有親密戲份。（葉志明 攝）

周勵淇生圖依然好靚女。(小紅書)