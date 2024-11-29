床哥＠JFFT 90度鞠躬回應姜濤道歉　望快落幕：我係接受佢嘅道歉

床哥＠JFFT日前因為在直播中拉票，呼籲呂爵安（Edan）的脫粉粉絲，於叱咤投周殷廷（YT）及JFYT，更暗寸Edan只顧去台灣玩。片段被轉發流傳後，姜濤在片段下留言：「冇品」繼而引起罵戰。

Edan未能與床哥達共識。(陳順禎 攝)

Edan今日（28日）出席活動時已經再次為事件開腔，他指以「大事化小，息事寧人」為主：「佢同我立場有少少唔同，未達成共識，係有少少可惜。」而姜濤亦有為自己罵床哥「冇品」而道歉：「我已經道咗歉，佢接唔接受，我都尊重佢，佢道唔道歉都係佢嘅選擇。」

姜濤表示見到需要出聲嘅地方都會出聲，而他亦有睇晒床哥直播。(陳順禎 攝)

晚上JFFT以「愛與和平音樂會」為題開直播，直播開始時床哥亦有提及今次的事件，他表示接受姜濤的道歉：「我唔係想搞啲咩紛爭，我唔係想製造咩社會矛盾，其實好老實講本身我哋係諗住落區拉票，但係其實我自己個狀態唔係咁好。」所以今日他沒有出現於拉票活動。

晚上床哥與JFFT一同開直播，所以今日他沒有出現於拉票活動。(影片截圖)

他表示晚上收到消息指姜濤向他道歉：「呢件事我哋都係輸，唔好話諗住姜b道咗歉係咪佢輸，佢冇輸，我哋都係輸㗎！」他先指自己精神狀態都受到今次事件影響，亦收到很多DM。接著床哥說：「咁佢今日喺訪問入面，喺傳媒朋友面前，佢有道咗歉。首先一樣嘢，我係接受佢嘅道歉㗎，我係唔想再製造紛爭，亦都唔想再去騷擾到我同我嘅屋企人，因為好老實講係幾唔舒服㗎。去到呢一刻搞到咁大，除咗花生友之外，我相信唔係大家想見到咁嘅。」床哥希望事件就此而完結。

床哥回應姜濤道歉表示接受。(影片截圖)

床哥說完後起立向鏡頭90度鞠躬，希望事件快點落幕，之後更唱出Beyond的歌曲《AMANI》。