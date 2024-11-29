冼靖峰幫葉蒨文推行李被大讚有風度　覺得係平常事即落閘免惹緋聞

慈善節目《歡樂滿東華》昨日（28日）舉行記者會，歌手冼靖峰（Archie）都有抽空出席，今次的活動他將會繼續唱歌跳舞為大家表演。Archie接受《香港01》訪問時講到日前（24日）的一個舞蹈比賽活動，眾所周知跳舞一直都不是Archie的強項，但他於活動大顯身手首跳Popping，更獲老師大讚有天份。

歌手冼靖峰（Archie）抽空出席《歡樂滿東華》記者會。(陳順禎 攝)

Archie表示當日其實有不少的意外：「本身我哋係要唱歌㗎，但係我哋最尾覺得個場合未必適合我齋唱歌，咁佢就同大會傾話不如我哋跳一part舞。跟住我就吓！我冇練過喎，即刻5分鐘10分鐘後就出場，咁依家即刻教，我哋尊重返個場合，因為係街舞比賽，咁不如跳返街舞嘅嘢！」但對舞蹈不敏感的Archie立即手足無措，所以老師最後教他跳Popping。

Archie表示當日其實有不少的意外。(陳順禎 攝)

說到跳舞，Archie一開始都覺得害怕，但得到老師的鼓勵及教得好，立即為Archie打了一支「強心針」。Archie在上台表演前都感到害怕：「但係出台前再教多我一次嘅又，喺台面再教多我一次，再教多一次我就熟練啲。」Archie不停覺得自己跳得不好，但教練卻跟他說：「都ok喎真係，佢話佢有睇我跳舞嘅片添，佢反而覺得我可以試下Popping，佢覺得個框架目前都係幾適合。」教練勸喻他去學一下Popping：「我唔知佢係氹我開心定係點樣，但都係好開心，有呢次咁嘅機會接觸到Popping。」

說到跳舞，Archie一開始都覺得害怕，但得到老師的鼓勵及教得好，立即為Archie打了一支「強心針」。(陳順禎 攝)

原來Archie每次表演跳舞之前，都需要獨自訓練：「before表演之前，我都要自己練返一個禮拜幾日，好密集式都要兩至三日時間，令到自己啲舞步記到好熟好熟我先敢出去表演，但嗰刻係即刻出去。」至於被教練大讚有天份後，他有沒有沾沾自喜：「當然冇啦，自己跳其實知自己咩事，自己知自己咩leavel，咁所以人哋讚係人哋畀面啫。」他清楚知道自己的短處在哪，表示需要繼續鑽研。

原來Archie每次表演跳舞之前，都需要獨自訓練。(陳順禎 攝)

日前Archie與靚女葉蒨文一起工作，更幫她開門及推行李，被葉蒨文發文大讚有風度，Archie卻表示屬「正常事」：「我本身做嘢都會咁樣，拖吓喼啊，攞吓袋，佢講嗰啲我覺得好basic，拖喼或者開門。好老實講，我都要過度門㗎，咁我都要開。」Archie對於因為葉蒨文靚女才幫忙這個點，立即「落閘」免惹緋聞，更表示當時並不知道葉蒨文正在拍他，而且當日由早拍到晚，所以大家互相幫忙。

日前Archie與靚女葉蒨文一起工作，更幫她開門及推行李，被葉蒨文發文大讚有風度。(ig@sophieysm)

Archie幫葉蒨文推行李。(ig@sophieysm)

Archie幫葉蒨文推行李。(ig@sophieysm)

Archie更透露一個小秘密，聽到前輩說拍攝是「開工」，但自己卻不太喜歡用「開工」二字，因為覺得不夠「fun」及享受。今次表演Archie除了唱歌外，亦需要跳舞，由後日開始就要密集式為表演練舞，但就不是Popping。