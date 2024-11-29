林穎彤朱千紅參選「亞洲小姐」震撼網民 16位亞姐入圍佳麗IG起底
「亞視永恆」、「亞視嚟嘅喂！」每次提起亞視ATV時，都總會有網民講這兩句潮語。雖然近年亞視的製作總是被網民一邊睇一邊笑，但也時不時會有「好嘢」！近日亞視ATV公布了《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》的16位入圍佳麗名單，可說是將大眾對「亞姐」的印象完全改觀，皆因個個樣靚身材正不特止，超過半數也擁有碩士學歷，其中一位更比「隔籬台」港姐冠軍更強，擁有博士學歷。特別一提，林穎彤更被發現也是參賽者之一！
1. 朱沛妍（Julia） （IG@juliayeonn）
2. 林穎彤（Winnie） （IG@winnie_lwtung）
此林穎彤當然不是林穎彤，只是剛好名字一樣。不過「亞姐」林穎彤的學歷就高得多，為香港大學碩士畢業，擅長跳芭蕾舞之餘亦是一位鋼琴老師。
3. 陳美濤（Tomato） （IG@tomato0728chan）
29歲的陳美濤，學歷可謂冠絕「亞姐」、「港姐」。事關她是一名香港大學中國歷史系博士，更有《宋朝穿越指南》、《笑傲任我行—細看金庸學做人》等11本書籍著作，文化程度相當之高。選美除了講智慧亦需要講外在，睇相其都知勝算頗高。
4. 楊瑜萌（Alice） （IG@aliceyyy01）
5. 袁文慧（Naomi） （IG@yyywwwwhhhhh）
18歲袁文慧為今屆參選亞姐佳麗最年輕的一位，從私人照片就知道，青春無限呀！
6. 潘可妍（Dolce）（IG@dolce_pun）
7. 許詠詩（Joyce） （IG@joyce_hhws）
不說不知道，原來許詠詩參選《2024年環球小姐》（香港賽區）打進最後五強。不止擁有碩士學歷，更是有樣有身材。
8. 周哲涵（Swan） （IG@swan_20000802）
同樣有參選經驗的，還有這一位能歌擅舞，中大碩士畢業的周哲涵。翻查資料亦不難發現，原來她曾參加《地球小姐2024》並奪得「最高貴大方小姐」名銜。
9. 朱夢昕（Yulia）
10. 朱千紅（Mia） （IG@miaa_zhuu）
放心，朱千紅與朱千雪並無親戚關係，不過就同樣擁有碩士學位。據資料，朱千紅也是一名專業Catwalk模特兒，兼曾被評為「最佳中國面孔」之一。
11. 張玉潔（Yuki） （IG@yukio8o4_）
睇相平平無奇，但實質她是「國家四級舞蹈演員」，兼且識得拉二胡。
12. 黃燕燕（Sophie）
13. 徐好好（Tiffany） （IG@yeptiffany_）
靚女似乎都不喜更新社交平台？徐好好一樣是碩士畢業，除了樣靚身材正，她還多了一位網民最愛的賣點，是一名空中服務員，即「空姐」。
14. 張文靖（Emily）
15. 紀樂詩（Yuina） （IG@lokszekee）
講社交平台更新得多和頻密，身為網紅，IG擁有2萬多粉絲的紀樂詩應該其中的NO.1，而且相片都十分有「可觀性」。