林穎彤朱千紅參選「亞洲小姐」震撼網民　16位亞姐入圍佳麗IG起底

「亞視永恆」、「亞視嚟嘅喂！」每次提起亞視ATV時，都總會有網民講這兩句潮語。雖然近年亞視的製作總是被網民一邊睇一邊笑，但也時不時會有「好嘢」！近日亞視ATV公布了《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》的16位入圍佳麗名單，可說是將大眾對「亞姐」的印象完全改觀，皆因個個樣靚身材正不特止，超過半數也擁有碩士學歷，其中一位更比「隔籬台」港姐冠軍更強，擁有博士學歷。特別一提，林穎彤更被發現也是參賽者之一！

16位亞姐佳麗曾於仁清美敘晚宴中亮相。（ig@chingydonna）

1. 朱沛妍（Julia） （IG@juliayeonn）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》朱沛妍（Julia） （IG@juliayeonn）

2. 林穎彤（Winnie） （IG@winnie_lwtung）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》林穎彤（Winnie） （IG@winnie_lwtung）

此林穎彤當然不是林穎彤，只是剛好名字一樣。不過「亞姐」林穎彤的學歷就高得多，為香港大學碩士畢業，擅長跳芭蕾舞之餘亦是一位鋼琴老師。

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》林穎彤（Winnie） （IG@winnie_lwtung）

3. 陳美濤（Tomato） （IG@tomato0728chan）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》陳美濤（Tomato） （IG@tomato0728chan）

29歲的陳美濤，學歷可謂冠絕「亞姐」、「港姐」。事關她是一名香港大學中國歷史系博士，更有《宋朝穿越指南》、《笑傲任我行—細看金庸學做人》等11本書籍著作，文化程度相當之高。選美除了講智慧亦需要講外在，睇相其都知勝算頗高。

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》陳美濤（Tomato） （IG@tomato0728chan）

4. 楊瑜萌（Alice） （IG@aliceyyy01）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》楊瑜萌（Alice） （IG@aliceyyy01）

5. 袁文慧（Naomi） （IG@yyywwwwhhhhh）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》袁文慧（Naomi） （IG@yyywwwwhhhhh）

18歲袁文慧為今屆參選亞姐佳麗最年輕的一位，從私人照片就知道，青春無限呀！

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》袁文慧（Naomi） （IG@yyywwwwhhhhh）

6. 潘可妍（Dolce）（IG@dolce_pun）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》潘可妍（Dolce）（IG@dolce_pun）

7. 許詠詩（Joyce） （IG@joyce_hhws）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》許詠詩（Joyce） （IG@joyce_hhws）

不說不知道，原來許詠詩參選《2024年環球小姐》（香港賽區）打進最後五強。不止擁有碩士學歷，更是有樣有身材。

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》許詠詩（Joyce） （IG@joyce_hhws）

8. 周哲涵（Swan） （IG@swan_20000802）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》周哲涵（Swan） （IG@swan_20000802）

同樣有參選經驗的，還有這一位能歌擅舞，中大碩士畢業的周哲涵。翻查資料亦不難發現，原來她曾參加《地球小姐2024》並奪得「最高貴大方小姐」名銜。

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》周哲涵（Swan） （IG@swan_20000802）

9. 朱夢昕（Yulia）

10. 朱千紅（Mia） （IG@miaa_zhuu）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》朱千紅（Mia） （IG@miaa_zhuu）

放心，朱千紅與朱千雪並無親戚關係，不過就同樣擁有碩士學位。據資料，朱千紅也是一名專業Catwalk模特兒，兼曾被評為「最佳中國面孔」之一。

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》朱千紅（Mia） （IG@miaa_zhuu）

11. 張玉潔（Yuki） （IG@yukio8o4_）

睇相平平無奇，但實質她是「國家四級舞蹈演員」，兼且識得拉二胡。

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》張玉潔（Yuki） （IG@yukio8o4_）

12. 黃燕燕（Sophie）

13. 徐好好（Tiffany） （IG@yeptiffany_）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》徐好好（Tiffany） （IG@yeptiffany_）

靚女似乎都不喜更新社交平台？徐好好一樣是碩士畢業，除了樣靚身材正，她還多了一位網民最愛的賣點，是一名空中服務員，即「空姐」。

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》徐好好（Tiffany） （IG@yeptiffany_）

14. 張文靖（Emily）

15. 紀樂詩（Yuina） （IG@lokszekee）

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》紀樂詩（Yuina） （IG@lokszekee）

講社交平台更新得多和頻密，身為網紅，IG擁有2萬多粉絲的紀樂詩應該其中的NO.1，而且相片都十分有「可觀性」。

《第35屆亞洲小姐競選全球大賽香港賽區》紀樂詩（Yuina） （IG@lokszekee）

16. 吳羽琦（Wicky） （IG@wicky2777）