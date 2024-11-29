東張西望｜黃小姐受極癲痴漢騷擾　被捏造爆房送底褲：為咗搞我！

《東張西望》今日（29/11）繼續跟進「痴漢」恐怖情人事件。據報料人黃小姐指出，她在日本與一名叫Anson的男人同屬一個日本聲優的粉絲群。因為一齊追星而保持朋友關係。直至最近，Anson向女方黃小姐表白，不過就遭到拒絕，黃小姐告知：「我哋冇可能。」當時Anson表示願意繼續保持朋友關係，但原來暗地裡做出不少令她感到噁心的行為。

黃小姐報料表示被痴漢騷擾。（《東張西望》截圖）

成件事好恐怖。（《東張西望》截圖）

節目中，黃小姐從共同朋友口中得知，原來Anson會偷拍黃小姐，營造自己與她拍拖的假象，又會經常在她位於日本的家中樓下打卡，向朋友炫耀自己與黃小姐有關係。他又會與朋友分享，自己曾與黃小姐在外留宿發生關係，並形容黃小姐對他十分「痴女」，還會將內褲送給他。

Anson會偷拍黃小姐，形造自己與她拍拖的假象，又會經常在她位於日本的家中樓下打卡，向朋友炫耀自己與黃小姐有關係。（《東張西望》截圖）

Anson會偷拍黃小姐，形造自己與她拍拖的假象，又會經常在她位於日本的家中樓下打卡，向朋友炫耀自己與黃小姐有關係。（《東張西望》截圖）

Anson寫奇怪情信給黃小姐。（《東張西望》截圖）

事件發展下去，有一日黃小姐收到日本警方電話，指Anson因沒有付酒店房費而被捕。他被捕時將她的姓名、電話、地址交給了警方，表示她是聯絡人。其後Anson透過律師表示想見黃小姐，見面時Anson要求黃小姐替其聯絡媽媽。奇怪的是，原來Anson可以透過律師自己聯絡媽媽。《東張西望》主持李旻芳問：「咁你覺得佢目的係咩？」黃小姐就回答：「純粹係為咗搞我囉。」

《東張西望》主持李旻芳問：「咁你覺得佢目的係咩？」黃小姐就回答：「純粹係為咗搞我囉。」（《東張西望》截圖）

之後，Anson獲警方釋放，又繼續他的「痴漢」行為，在黃小姐家中附近遊蕩。她的朋友上前查看時，更發現「痴漢」Anson手上拿着不明物件，疑似另有所圖。

Anson媽媽又唔理。（《東張西望》截圖）

出咗嚟又繼續跟蹤。（《東張西望》截圖）

出咗嚟又繼續跟蹤。（《東張西望》截圖）